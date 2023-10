Klíč svatého Petra - nová pohádka ČT pod vánoční stromek

31.10.2023 11:38

Koncerty vážné i populární hudby, filmová klasika i pohádkové premiéry. Česká televize jich letos o Vánocích uvede hned několik - Tři zlaté dukáty, Dvě Mařenky, Princ Mamánek a jednatřicátou štědrovečerní bude příběh Klíč svatého Petra od režiséra Karla Janáka.

Ta vezme diváky do nebe, na královský dvůr i do světa pod vodní hladinou. Posledními hodinami letošního roku pak o silvestrovské noci provedou Adéla Gondíková a Richard Genzer v pořadu, který připomene to nejlepší ze zábavné tvorby uplynulých sedmi dekád ve vysílání ČT. Prvním filmem nového roku bude Vánoční příběh od režisérky Ireny Pavláskové.

▲ Klíč svatého Petra (foto: Jaroslav Fikota)

Režisérem té, kterou najdou diváci pod stromečkem, je Karel Janák. V počtu pohádek je v tuzemsku rekordmanem. Za posledních šestnáct let jich natočil rovných deset. Ke čtyřem z nich, včetně letošní, napsal scénář Petr Hudský. Tvůrci její příběh umístili na hrad Zvíkov, zámek Sychrov i do památkové rezervace ve Slavonicích a do hlavních rolí vybrali Filipa Březinu, Bereniku Kohoutovou, Sáru Korbelovou, Sabinu Remundovou, Davida Novotného, Lukáše Příkazkého či Petra Nárožného.

Na Boží hod bude ČT vysílat duálně československou koprodukční pohádku Tři zlaté dukáty, kterou si diváci mohou pustit s českým dabingem nebo v originálním slovenském jazyce. Režisérka Mariana Čengel Solčanská do vyprávění o krásné zámecké slečně Julii, která v zakletí bloumá staletími, obsadila Katarínu Krajčovičovou, Ladislava Bédiho, Mariána Labudu ml., Zuzanu Norisovou, Michala Isteníka či Jitku Čvančarovou.

▲ Tři zlaté dukáty (foto: Mayo Hirc)

Na svátek Štěpána se vrátí na obrazovku Krakonošovo tajemství scenáristky a kreativní producentky Barbary Johnsonové a režiséra Petera Bebjaka. Jeho loňské první uvedení vidělo na 3 miliony a 753 tisíc diváků starších čtyř let a stalo se tak historicky druhou nejsledovanější premiérovou sváteční pohádkou napříč všemi tuzemskými televizemi.

Klasický pohádkový motiv zpracoval osvědčený scenárista Michal Čunderle (O vánoční hvězdě) ve veselém vyprávění pro neslyšící s názvem Dvě Mařenky. Doplní tak kolekci sedmi předchozích pohádek pro děti se sluchovým postižením, které jako vůbec první v Evropě začala točit právě ČT. Režie se ujal Ivo Macharáček (Tajemství staré bambitky).

▲ Dvě mařenky (foto: Tomáš Matinek)

Pohádky a filmy ve vánočním vysílání České televize samozřejmě doplní oblíbené klasiky, mj. Tři oříšky pro Popelku, Šíleně smutná princezna, Anděl páně, Tajemství staré bambitky, Pelíšky, Na samotě u lesa a mnoho dalších.

Blížící se svátky připomene již 33. ročník Adventních koncertů České televize, jedné z nejdéle fungujících veřejných sbírek u nás. Ta dosud rozdělila mezi 132 „neziskovek“ víc než 276 milionů korun. Všechny čtyři nedělní koncerty bude vysílat od 17:30 program ČT1, první přímý přenos bude z Břevnovského kláštera 26. listopadu. Patrony jednotlivých projektů jsou osobnosti České televize - Tereza Řezníčková, Lucie Křížková, Jakub Szántó a Richard Samko.

▲ Adventní koncerty, patroni (foto: Mikuláš Křepelka)

Duchovní rozměr Vánoc připomene štědrovečerní zamyšlení pražského arcibiskupa a předsedy České biskupské konference Jana Graubnera a půlnoční bohoslužba z kostela Panny Marie Vítězné v Praze, den poté i tradiční přímý přenos vánočního požehnání papeže Františka Urbi et orbi.

Poslední den letošního roku, který je současně už 70. rokem vysílání České televize, resp. Československé televize, bude patřit tomu nejlepšímu ze zábavné tvorby uplynulých sedmi dekád v pořadu Silvestr - pořád nás to baví. Chybět nebudou ani speciální vydání oblíbených pořadů Všechnopárty a Zázraky přírody či záznamy koncertů velkých popových hvězd.

Na Nový rok bude režisérka a spoluscenáristka Irena Pavlásková vyprávět Vánoční příběh, do kterého obsadila Jiřinu Bohdalovou, Pierra Richarda, Karla Rodena, Jiřího Lábuse, Oldřicha Kaisera a další známé herce. „ Vánoční příběh je film nabitý událostmi a má zajímavé hrdiny. Příběh pravdivě a s nadsázkou v zábavné formě odráží celou škálu vánočních emocí. Scénář jsme psali skoro dva roky a zpočátku jsme nepsali role vyloženě na tělo, byť se mi v hlavě hrdinové už promítali ,“ vysvětluje.

Webová platforma iVysílání nabídne exkluzivní záznam koncertu, oceňované evropské filmy, ale také retrospektivy tří výrazných režisérských osobností - Woodyho Allena, Jana Svěráka a Jana Hřebejka.

