13 nových HD kanálů odstartovalo v HD+

02.11.2023 11:33

DNES!

Dnes oficálně byly do německé pay-tv platformy HD+ zařazeny tématické programy společnosti High View. Jde o stanice nabízející zábavu, cestování a hudbu. Technické testy byly spuštěny již na konci října pod dočasnými programovými názvy.

Crime Time HD nabízí stovky německých a mezinárodních kriminálních seriálů, filmů a thrillerů. Těžištěm programu jsou klasická krimi témata s policejními a gangsterskými záhadami, kriminální klasiky a thrillery a nabízí také méně známou produkci.

Series+ HD nabízí širokou škálu seriálů, včetně populárních a klasických seriálů, aktuálních hitů a původní produkce. Program Series+ je určen pro milovníky seriálů, kteří hledají kvalitní zábavu a různé žánry včetně dramatu, komedie, krimi a sci-fi.

Red Adventure HD nabízejí fascinující pohled do světa vrcholových a extrémních sportovců. Na stanici představují motorističtí nadšenci, surfaři, bruslaři, cyklisté, horolezci a řada dalších sportovců své dechberoucí cesty, které je zavedou z nejhlubších vod až na nejvyšší vrcholy světa.

xplore HD vysílá cestopisné dokumenty a reportáže o lidech a regionech a nabízí praktické tipy a informace o cestování. Objevují se zde nejkrásnější místa světa, od velkolepých přírodních lokalit až po světové metropole.

Hip Trips HD nabízí vzrušující reportáže o výletech, ať už na motorce, vlakem, autem, lodí, na kánoi nebo na kole. Světoběžníci, hledači dobrodružství a odvážní dlouhodobí cestovatelé podávají zprávy o svých riskantních výletech, extrémních dobrodružstvích a neobyčejných cestách.

One TERRA HD přináší neobvyklé příběhy a setkání a představuje vzrušující život a vzrušující každodennost neobyčejných lidí po celém světě. Dokumentovány jsou cesty, rituály a oslavy s lidmi z celého světa i barvité příběhy, které píše život.

Just Cooking HD nabízí pestrou škálu pořadů o moderním vaření. Kanál sdružuje profesionálně produkované a poutavé pořady o jídle a vaření a přivádí na palubu talentované blogery a youtubery.

Just Fishing HD je předním rybářským kanálem mezi německými FAST kanály a sdílí aktuální know-how o rybaření s vášnivými rybáři. Kromě toho se věnuje i různým subžánrům, jako je vaření, cestování, zvířata, udržitelnost a outdoor.

Deluxe Rock HD je hudební kanál pro rockové fanoušky všech věkových kategorií. Široké spektrum sahá od kultovního rocku a alternativy až po německý rock a aktuální rockové hity.

Deluxe Flashback HD vezme diváky na hudební cestu časem s tím nejlepším zvukem od 80. let do roku 2010. Diváci se mohou těšit na nejkrásnější klipy ze čtyř dekád pop music.

Deluxe Dance by Kontor HD ve spolupráci s vydavatelstvím Kontor Records představuje energický zvuk, u kterého můžete řádit, nabírat energii nebo relaxovat. Kromě aktuálních tanečních hitů zazní kultovní a klubové hity až po dance pop a house.

Deluxe Rap HD vysílá to nejlepší z inovativních beatů a textů. Fanoušci rapu všeho druhu si zde přijdou na své a užijí si mezinárodní, německý rap, oldschool, klasiku, R&B a soul.

Deluxe Lounge HD nabízí příjemné lounge zvuky, které jsou zasazeny do kvalitních přírodních nahrávek. Díky uvolněným, atmosférickým zvukům nabízí stanice divákům možnost uniknout hektickému tempu každodenního života.

HD programy jsou od svého spuštění zakódovány systémy Nagra MA, Marlin a TVKey. Bezplatně je možné tytéž stanice sledovat v klasickém SD rozlišení. Vysílání je šířeno FTA, rovněž z Astry na pozici 19,2°E.

technické parametry - Deluxe Dance by Kontor HD, Deluxe Flashback HD, Deluxe Rap HD, Deluxe Rock HD, Hip Trips HD, Just Cooking HD, One Terra HD, Xplore HD:

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,640 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

technické parametry - Crime Time HD, Deluxe Lounge HD, Just Fishing HD, Red Adventure HD, Serien+ HD:

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,670 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK