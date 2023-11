Portugalsko chce pozemní TV dalších 7 let

07.11.2023 14:02

Digitální pozemní vysílání bude v Portugalsku fungovat přinejmenším dalších sedm let. Tamní regulátor ANACOM obnovil společnosti Meo licenci na digitální pozemní vysílání o 7 let do roku 2030.

Vlastníkem společnosti Meo je Altice Portugal. Společnost provozuje MUX A ve standardu DVB-T a šíří 7 televizních programů v MPEG-4/SD: RTP1, RTP2, SID, TVI, RTP3, RTP Memoria a Canal Parlemento.

Zelenou pro pokračování pozemního vysílání získala společnost Meo za splnění pěti podmínek:

• prodloužená licence je na 7 let

• bude zachován stávající přenosový standard (DVB-T, MPEG-4)

• budou zahájeny a dokončeny procedury zaměřených na zvýšení plného využití MUXu A

• zachování současných cen za kapacitu Mbit/s

• poskytnutí finančního vyrovnávacího mechanismu, který by se spustil automaticky, pokud by se podmínky licence změnily právními nebo regulačními ujednáními, a konkrétněji, pokud by měly za následek zvýšení nákladů nebo snížení výnosů

ANACOM k tomu dle dodala, že prodloužená platnost licence do roku 2030 umožní poskytovat služby v pásmu 470 až 694 MHz a to konkrétně volný přenos televizních programů s neomezeným přístupem pro všechny obyvatele bez ohledu na to, kolik domácností tuto distribuční cestu využívá. Podle dřívějších informací přijímá pozemní televizi jen 5% domácností a to především starší osoby. Placené televizní služby využívá asi 4,4 milionu tamních domácností.

zdroj: satkurier.pl + eco.sapo.pt