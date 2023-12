Fast X od soboty exkluzivně na SkyShowtime

22.12.2023 13:31

DNES!

Fast X, nejnovější film z franšízy Fast & Furious, bude od soboty 23. prosince 2023 dostupný exkluzivně na placené streamovací platformě SkyShowtime.

Ve Fast X se znovu objeví hvězdné obsazení ve složení Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris“ Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood a držitelky Oscara® Helen Mirren a Charlize Theron.

Desátý film ságy Fast & Furious, Fast X, otevírá poslední kapitoly jedné z nejproslulejších a nejoblíbenějších světových franšíz. Ve své třetí dekádě je stále v plné síle, se stejně hvězdným obsazením a postavami jako na začátku.

▲ Film Fast X uvede SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Dom Toretto (Vin Diesel) a jeho rodina již naplnili mnoho misí, a přestože stáli proti nemožné přesile, přelstili, znervózněli a předčili každého protivníka, který jim stál v cestě. Nyní se však musí postavit nejnebezpečnějšímu protivníkovi, jakému kdy čelili: děsivé hrozbě vynořující se ze stínů minulosti poháněné krevní mstou a odhodláním rozbít tuhle rodinu a navždy zničit všechno a všechny, které Dom miluje.

Ve Fast Five z roku 2011 se Dom a jeho gang na mostě v Rio de Janeiru zbavili brazilského drogového krále Hernana Reyese a zničili jeho impérium. Netušili však, že Reyesův syn Dante (Jason Momoa z Aquamana) všechno viděl a posledních 12 let připravoval dokonalý plán, jak zařídit, aby Dom zaplatil tu nejvyšší cenu.

Danteho plán zavede Domovu rodinu z Los Angeles do katakomb v Římě, z Brazílie do Londýna a z Portugalska na Antarktidu. Vzniknou noví spojenci a vynoří se staří nepřátelé. Vše se ale změní, když Dom zjistí, že hlavním cílem Danteho pomsty je jeho vlastní osmiletý syn (Leo Abelo Perry, Black-ish).

Režie se ujal Louis Leterrier (Clash of the Titans, The Incredible Hulk) a v hlavních rolích Fast X se znovu představí herecké hvězdy, jako jsou Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris“ Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood a držitelky Oscara Helen Mirren a Charlize Theron.

Ve filmu se objeví také výjimečné nové obsazení, včetně držitelky Oscara Brie Larson (Captain Marvel, Room), která hraje Tess, lstivou zástupkyni Agentury; Alana Richtsona (Reacher, Titans) jako Aimes, nový ředitel Agentury, který necítí k Domově bandě stejnou náklonnost, jako jeho předchůdce, Mr. Nobody; Daniely Melchior (The Suicide Squad, Guardians of the Galaxy Vol. 3) v roli Isabel, brazilské pouliční závodnice se silnou vazbou na Domovu minulost; a legendární držitelky Oscara Rity Moreno jako Abuelita Torreto, Domova a Miina babička.

Producenty Fast X jsou Neal H. Moritz p.g.a., Vin Diesel p.g.a., Jeff Kirschenbaum p.g.a., Samantha Vincent p.g.a. a Justin Lin. Filmové postavy stvořil Gary Scott Thompson. Scénář napsali Lin a Dan Mazeau a výkonnými producenty jsou Joseph M. Caracciolo, Jr., David Cain, Amanda Lewis, Chris Morgan a Mark Bomback.

zdroj: SkyShowtime