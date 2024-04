Skupina Nova chystá 25 projektů

04.04.2024 18:03

Více než pět stovek premiérových hodin pro nové sezony. Celkem 25 projektů o 521 epizodách nejrůznějších žánrů aktuálně připravuje Skupina Nova do vysílání nebo pro uvedení na Voyo.

Řady sérií z dílny Voyo Originál rozšíří Studna v režii Terezy Kopáčové, komediální seriál Natalie Kocábové a Jana Hřebejka Pád domu Kollerů, nová řada veleúspěšné Metody Markovič nebo návrat seriálu Sex O´Clock.

Diváci TV Nova se dočkají odlehčených detektivek Vraždy v Kraji s Ondřejem Sokolem nebo Buldok z Poděbrad producenta Tomáše Baldýnského, který se nedávno vrátil do producentského týmu Skupiny Nova.

V přípravách je také seriál producentského hitmakera Tomáše Hoffmana Milionáři. Loni oznámený fokus na dokumentární tvorbu přinese nové série Kauza Kramný nebo Rigo.

Skupina Nova pak pokračuje ve stabilní podpoře české audiovizuální tvorby a stojí například za chystaným dokumentem Virtuální přítelkyně režisérky Barbory Chalupové o fenoménu OnlyFans.

Na chystaných novinkách spojila Skupina Nova opět síly s těmi nejzvučnějšími jmény tuzemské audiovize a potvrzuje svou pozici stabilně nejvýznamnějšího producenta vlastní tvorby v Česku. Na restart produkce původní tvorby před třemi lety vzpomíná ředitel vývoje Skupiny Nova Michal Reitler: „ Zprvu bylo těžké přesvědčit ty nejlepší tvůrce, že to myslíme vážně. Později diváky, že u nás najdou příběhy, které je nepodceňují, které se týkají jejich životů a které stojí na jejich straně .“

Nabídku sérií z dílny Voyo Originál, které jsou založeny na skutečných událostech, doplní šestidílná Studna - příběh manželské a rodičovské lásky, který traumatizoval Československo a budí zvědavost dodnes. Dobový seriál se vrací k počátkům vztahu manželů Jelínkových z Vonoklas a pro Voyo jej natáčí respektovaná režisérka Tereza Kopáčová podle scénáře Mira Šifry a Kristiny Májové. V hlavních rolích se objeví David Švehlík, Johana Matoušková a Filip Červenka. „ Která holka by se nezamilovala do šarmantního Standy? Byl okouzlující, uměl velká gesta. Ale někde hluboko uvnitř v něm doutnal problém. Studna pro mě není jen fenomén, který stále fascinuje, senzace i noční můra několika generací. Našla jsem v ní silné téma, které považuji za důležité převyprávět ,“ říká Tereza Kopáčová.

Série Metoda Markovič: Hojer se stala nepřehlédnutelnou událostí jarní sezony na Voyo. Už loni získala na mezinárodním festivalu Serial Killer jako první tuzemský seriál hlavní cenu a záhy po premiéře se stala historicky nejúspěšnějším seriálem značky Voyo Originál. A začaly přípravy nové řady. Ta zmapuje další slavný případ legendárního kriminalisty Jiřího Markoviče - dopadení a usvědčení „spartakiádního vraha“ Jiřího Straky. „Jsem rád, že první řadu ocenila jak odborná, tak širší veřejnost. Je to pro nás samozřejmě závazek, abychom i v druhé sérii naplnili - a možná i předčili - divácká očekávání. Můžu naznačit, že bude v lecčem jiná a Markovičova metoda v ní bude procházet těžkými zkouškami,“ říká kreativní producent Voyo Tomáš Hruška.

V přípravách jsou komediálně laděné příběhy o rodině pro celou rodinu. Do života jedné takové dá nahlédnout seriál podle scénáře Natalie Kocábové v režii Jana Hřebejka Pád domu Kollerů. „Komedii o tom, co se může stát a taky stane, když si domů vezmete své stárnoucí a stále dominantní rodiče, jsem chtěla napsat už dlouho,“ říká autorka scénáře Natalie Kocábová a pokračuje: „ Jednak se kolem mě rojila spousta takových příběhů a jednak jsem si všimla, že se o tom zas tak moc netočí ani nepíše .“ Do hlavní role svérázné matky rodu obsadil režisér Jan Hřebejk slovenskou hereckou legendu Božidaru Turzonovovou. Do jiné „dysfunkční“ rodiny se s druhou řadou vrátí do vánočního Zlína Sex O´Clock. „ Vše se motá kolem nejvíce stresujícího období, tedy okolo Vánoc a Nového roku. Cukrkandlový vánoční kýč od nás ale nečekejte ,“ uvádí režisérka a scenáristka Karolina Zalabáková.

Prvním z projektů, které po svém návratu pod křídla Novy vyvinul Tomáš Baldýnský, bude osmidílný Buldok z Poděbrad, komediálně laděný krimi seriál se Sabinou Remundovou a Markem Adamczykem v hlavních rolích. „ Tomáš je jeden z největších talentů své generace. Stal se součástí úspěchu Novy. Jsem nadšený, že je zpět ,“ říká Michal Reitler. Podobně odlehčené vyšetřování zločinů slibuje seriál Vraždy v Kraji. Plukovníka Kučeru, slavného vyšetřovatele, který se chystá zvolnit na venkově, v seriálu ztvární Ondřej Sokol. Další z rodinných komediálních novinek je hvězdně obsazený seriál Milionáři. V osmi epizodách bude sledovat partu kamarádů, kterým změní život pohádková výhra v loterii. „ Říká se, že peníze kazí charakter. Když máte charakter, to dobré, co ve vás je, velké peníze jen posílí. Co když ho ale nemáte? Co by velká výhra udělala s vámi? Milionáři budou o přátelství, rodinných vazbách a tom lepším v nás ,“ uvádí Michal Reitler.

Skupina Nova oznámila v loňském roce zvýšený fokus na dokumentární formáty. Seriál Mirka Vaňury Případ Stodolovi je aktuálně ke zhlédnutí na Voyo. V květnu uvede TV Nova dokumentární triptych Málo mě znáš o životě a kariéře Ivety Bartošové. Před dokončením je dokumentární cyklus s pracovním názvem Lebo medveď o všech aspektech soužití s medvědem hnědým ve slovenské Poľani. Ten pro Voyo připravuje Miro Remo. K tématu svého nejnovějšího projektu říká: „ Jedni volají po ochraně medvědů, druzí po regulaci. Lidé se bojí chodit do lesa, někdy dokonce vůbec vyjít z domu. Je situace opravdu tak vážná, nebo jde o účelově vyhrocený konflikt? Skrze několik přímých aktérů rozkryjeme celou medvědí problematiku na několika úrovních .“ Kreativní producentkou Voyo je Erika Hníková, která stojí i za dalšími připravovanými dokumentárními formáty. Jedním z nich je pětidílná série o případu, který svého času rozdělil českou společnost - Kauza Kramný. Režisér Petr Hátle se v ní vrací k tragédii v egyptském letovisku z roku 2013, k tomu, co jí předcházelo a co po ní následovalo. Peter Bebjak, čerstvý držitel Českého lva za minisérii z dílny Voyo Originál Matematika zločinu, připravuje se scenáristou Jakubem Režným dokumentární cyklus Rigo o „nejslavnějším“ slovenském sériovém vrahovi a okolnostech jeho dopadení.

Skupina Nova i nadále pokračuje v podpoře tuzemské audiovize. Stojí například za aktuálně uváděnou komedií Sladký život s Vladimírem Polívkou v hlavní roli. Voyo je také partnerem připravovaného celovečerního dokumentu Virtuální přítelkyně oceňované dokumentaristky Barbory Chalupové, laureátky Českého lva za film V síti, který před časem rozpoutal užitečnou debatu o bezpečnosti nezletilých v digitálním prostoru.

zdroj: Nova