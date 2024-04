Prima+ uvede komediální seriál Chataři ze Švihova

04.04.2024 14:45

Námět, který už nemůže být Čechům bližší, zvolila skupina Prima pro nový seriál, který vznikl pod rukama režiséra Michala Suchánka. Populární herec, režisér a v tomto případě také autor scénáře vsadil na zálibu Čechů v chataření. Do seriálu Chataři ze Švihova obsadil své přátele, děti, děti svých přátel, kolegy režiséry i producenta.

Prima čtyřdílný seriál uvede na své VOD platformě prima+ ve středu 10. dubna.

Češi jsou národem chatařů, vlastní chatu nebo chalupu k odpočinku využívá pětina českých rodin. Nyní se mezi ně počítá i Adéla Gondíková, Jiří Langmajer, Richard Genzer, Linda Rybová, její děti Josefína a František Prachařovi, Igor Chmela, Jana Janěková, Matěj Dadák, Berenika Suchánková, Milena Steinmasslová, Petr Vršek, Vladimír Škultéty, Iva Pazderková i Petr Kolečko.

▲ Chataři ze Švihova (foto: Marek Novotný, FTV Prima)

„ Chataři ze Švihova vynikají komikou, s jakou popisují život a vztahy chatařů v chatové oblasti Švihov. Myslím si, že jsem to psal z nějaké vypočítavosti, protože Češi jsou chatařením postižení. Měl jsem pocit, že to prostředí, zákonitosti chataření a životní styl chatařů každý zná. Náš seriál je hlavně o charakterech lidí, chatařů, kteří se sice setkávají na jednom místě, ale jejich životy, životní hodnoty a postoje jsou různé. Vycházel jsem z toho, co znám, postavy mají reálné předobrazy, “ říká Michal Suchánek s tím, že některé role psal hercům na tělo.

Do role proutníka z Prahy s ryšavou temperamentní partnerkou obsadil Suchánek scenáristu Petra Kolečka. „ Michal mi nabídl roli v tomhle seriálu, kde hraju manželský pár s Ivou Pazderkovou, a je to takovej můj pokus o hraní. Prakticky jsem tam hrál sám sebe čili kreténa,“ popsal svoji roli v seriálu Chataři ze Švihova Petr Kolečko. Pokus o hraní se Kolečkovi dle režiséra podařil. „Petr Kolečko je pro mě velký herecký objev. Asi to bude vypadat, že je mu ta role psaná na míru, je tam docela dost věcí, které si prožil, ale pravda je taková, že já jsem to psal dávno předtím, než se mu přihodily ,“ prozradil Michal Suchánek.

K vytvoření domácké atmosféry na place si Suchánek pomohl obsazením skutečných hereckých rodin. Kromě vlastní dcery Bereniky Suchánkové do seriálu Chataři ze Švihova obsadil i manžele Adélu Gondíkovou a Jiřího Langmajera, Igora Chmelu a Janu Janěkovou nebo Lindu Rybovou a její děti Františka a Josefínu Prachařovy. „ To bylo dobré rozhodnutí. K Lindě Rybové jsem chtěl Richarda Genzera. Ty dva jsem v tom viděl od začátku. Dal jsem je k sobě i z psychologických důvodů, abych na Geňu nebyl moc ostrý. Věděl jsem, že Linda bude svojí povahou tlumit moje výstupy, byla takový nárazník. Ona ví, že umím být na herce hodně naléhavý, a ona tou svojí mírumilovnou a vstřícnou povahou funguje na place jako psycholog ,“ říká Suchánek a přiznává, že režie ho baví i stresuje. „ Pro mě jsou to strašný nervy. Pořád se při tom učím. Je to daleko větší zodpovědnost .“

Seriál Chataři ze Švihova vznikl v produkci UNIT and SOFA PRAHA, s.r.o., producentů Šárky Chlumské Oujezdské a Jana Hlavsy. Kreativním producentem je Daniel Strejc, který si v seriálu střihnul spolu s režisérem a producentem Vladimírem Skórkou i malou roličku. „ Obsazení seriálu Chataři ze Švihova patří do kategorie překvapivých. Není tak časté, aby Jiří Langmajer hrál v tomto typu seriálu, důvodem je jeho letité přátelství s Michalem Suchánkem a skutečnost, že se v něm potkává se svojí ženou Adélou Gondíkovou. Původně bylo v plánu, že budou hrát manžele, nakonec jsme ale Adéle našli jiného manžela, Petra Vrška. Obsadili jsme také řadu potomků známých herců, děti Lindy Rybové a Davida Prachaře, Josefínu a Františka, a obě děti Michala Suchánka, Bereniku a Jáchyma, který se jinak herectví nevěnuje. A osobní velkou radost mám z obsazení Petra Kolečka. Musím říct, že už ze čtených zkoušek jsem tušil, že to bude velký herecký objev, a to se potvrdilo. Takže už nyní s Michalem Suchánkem uvažujeme dát mu další velkou roli v... no, že mu v dalším projektu dáme opět velkou roli ,“ slibuje Daniel Strejc.

Čtyřdílný seriál Chataři ze Švihova nabídne streamovací platforma prima+ svým uživatelům ve středu 10. dubna.

zdroj: FTV Prima