Premier League v Itálii nadále na Sky Italia

04.04.2024 11:41

DNES!

Přenosy z anglické fotbalové soutěže Premier League jsou exkluzivně v Itálii dostupné na satelitní pay-tv platformě Sky Italia a streamovací službě NOW až do sezóny 2024/2025. Operátor nyní ohlásil prodloužení práv na další tři sezóny - tedy až do roku 2027/2028.

Provozovatel placených služeb nabídne divákům až 10 přímých přenosů z každého kola - od zápasů v pátek večer až do pondělí, přes víkendy plné gólů a emocí. Součástí vysílání budou i nadále předzápasový a pozápasový studiový obsah.