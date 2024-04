Televize Prima začala natáčet nový seriál Náhradníci

25.04.2024 14:08

Nový, osmidílný seriál s názvem Náhradníci začala před několika dny natáčet televize Prima. V hlavních rolích se představí Jana Plodková a Kryštof Hádek. V příběhu scenáristky Alice Nellis si zahrají bezdětný manželský pár, který se v touze po rodině rozhodne uchýlit s ke komplikovanému procesu náhradního mateřství.

Náhradní mateřství, při němž oplodněné vajíčko dárkyně odnosí pro bezdětný pár jiná žena, představuje v České republice pro zájemce o něj značný právní oříšek. Hrdinové nové minisérie, manželé Krušinovi, se tedy ve své touze po potomkovi obrátí pro pomoc do Gruzie, kde existují agentury, jež se na zprostředkování náhradního mateřství specializují. Nutnost udržet celý proces v tajnosti - před sousedy, kamarády i maminkou hlavního hrdiny - ale dostává náš manželský pár do čím dál komplikovanějších situací.

„ Alice Nellis napsala skvělý scénář, který je zábavný situacemi, jež se hlavním postavám stávají. Je to krásná práce, po dlouhé době jsem se potkala s Kryštofem. Mám pocit, že jsem ve správný čas na správném místě. Eva a Otakar, manželský pár, dlouho touží po miminku, a nedaří se jim to. Přes kamarádku, kterou Eva má, dojdou na nápad, že by si miminko pořídili přes náhradní matku, kterou si najdou v Gruzii. A od toho se začne odvíjet kolotoč tajností, lží, přetvářek a samozřejmě se do toho neuvěřitelně zamotají ,“ popisuje v základu svou úlohu Jana Plodková, která kvůli roli změnila své blond vlasy na tmavě hnědou.

▲ Prima natáčí nový seriál Náhradníci (foto: FTV Prima)

Po boku bude Plodkové stát Kryštof Hádek, který stejně jako jeho seriálová manželka touží po potomkovi. „ Doma se jim nedaří mít miminko, tak hledají různé cesty, jak si ho pořídit. Jenže toto rozhodnutí se dost komplikuje. Za setkání s Janou jsem velmi rád, známe se, ale nikdy jsme spolu pár nehráli. To téma je složité, možná si to představit umím, pár lidí kolem sebe mám, kteří toto absolvovali, a je to opravdu těžké ,“ svěřuje se Kryštof Hádek.

Seriál Náhradníci lehkou formou vypráví o emotivně napínavé cestě obyčejného manželského páru k vlastním potomkům a o tom, že taková cesta může být někdy více než komplikovaná. Pokud se ale lidé během této nejednoduché cesty - nebo možná právě díky ní - naučí být k sobě otevření, velkorysí a třeba o něco chápavější, může být dítě - cizí nebo vlastní - tím nejkrásnějším darem, jaký život může přinést.

O seriál se režijně podělí Alice Nellis a Jiří Havelka. „ Je to aktuální téma. Rodičovství, záměna dětí, adopce - to je asi přirozený vývoj. Výhodou je Alice Nellis, která napsala scénář a má mnoho zkušeností jako rodič z mnoha úhlů pohledu - a je to na tom scénáři znát. Casting je velmi dobře udělaný, a to nejen vůči jednotlivým postavám, ale právě vůči kolektivnímu fungování a souhře. Nemohu si absolutně stěžovat na žádného z herců ,“ prozrazuje režisér Jiří Havelka.

V seriálu Náhradníci se objeví i Iva Janžurová, Zuzana Stivínová, Adam Ernest, Vica Kerekeš a další. V roli gruzínské náhradní matky, jež se stane součástí života mladého manželského páru, je gruzínská herečka Mariam Khundadze, držitelka ceny za nejlepší ženský herecký výkon z MFF Karlovy Vary 2021.

zdroj: FTV Prima