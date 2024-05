Trója, Kartágo a Persepolis v dokumentu an Viasat History

03.05.2024 11:58

Trója, Kartágo, Persepolis - starověké klenoty, které byly vybudovány s velkým důvtipem a proti všem předpokladům v nehostinné krajině, se staly symboly mocných civilizací, majestátními a nedobytnými citadelami, a které byly posléze zničeny soupeřícími říšemi.

Jejich význam pro svět potvrdilo UNESCO a jejich jména jsou navždy spojena s různými legendárními příběhy. Znáte je?

Trója

Trója, nejmytičtější ze všech starověkých měst, inspirovala západní kulturu po celá staletí - od Shakespeara a Marlowa až po hollywoodský film z roku 2004 s Bradem Pittem v hlavní roli a nejnovější akční seriál na Netflixu. Poloha, a dokonce i existence města, které se objevilo v Homérovém epickém eposu Iliada, byla po staletí zdrojem odborných sporů. V 18. století v Evropě historici nevěřili, že se Homérův epos zakládá na skutečnosti.

▲ Dokument Starověká velkoměsta uvede Viasat History (foto: Viasat World)

Koncem 19. století německý podnikatel a amatérský archeolog Heinrich Schliemann využil svého velkého bohatství k financování rozsáhlých vykopávek v severozápadním Turecku, kde hledal pozůstatky bájného města. Skutečně našel ruiny města a velkou pokladnici, kterou nazval pokladem krále Priama. Tyto objevy znamenaly počátek intenzivního archeologického průzkumu Tróje různými mezinárodními týmy, který pokračuje dodnes.

Podle Homérovy verze událostí byla Trója zničena na konci 13. století př. n. l. Výsledky archeologických průzkumů naznačují, že skutečnost může odpovídat fikci. Existují však dostatečné důkazy, které by potvrdily, že ke zkáze Tróje došlo v důsledku války o krásnou ženu, jak se vypráví v Iliadě, nebo snad město vyhladila konkurenční říše, podobně jako to potkalo starověké Kartágo a Persepolis?

Kartágo

Bylo založeno Féničany, kteří se usadili v Tuniském zálivu v 9. století př. n. l. Strategická poloha města znamenala, že Kartaginci mohli ovládat jak námořní obchod, tak i pozemní obchod s africkým vnitrozemím. Kartágo se stalo velmocí ve Středomoří a založilo kolonie na ostrovech, jako je Sicílie a Sardinie, přičemž jeho vliv sahal až do Španělska a do jeho fénické domoviny.

V roce 264 př. n. l. Řím poprvé vyslal své legie mimo Itálii a přes moře, aby pomohly sicilskému městu Messina proti Kartagincům. Tak začaly punské války, série válek mezi lety 264 a 146 př. n. l. vedených mezi Kartaginci a Římskou republikou.

▲ Dokument Starověká velkoměsta uvede Viasat History (foto: Viasat World)

Třetí punská válka byla nerovným bojem, který v roce 146 př. n. l. vyústil v úplné zničení Kartága, jehož obyvatelé byli buď zmasakrováni, nebo zotročeni. Severní Afrika se poté stala další provincií všemocné Římské říše.

Zříceniny starověkého Kartága jsou dnes součástí seznamu UNESCO v dnešním Tunisku a zůstávají významnou turistickou atrakcí. Dodnes jsou zde patrné obrysy velkého přístavu a zbytky domů, veřejných lázní, chrámů a paláců z doby, kdy Kartágo vládlo Středozemnímu moři jako velkolepý klenot severoafrického pobřeží.

Persepolis

V jižním Íránu nedaleko Šírázu leží velkolepé ruiny Persepole, hlavního města Achaimenovské říše. Na svém vrcholu kolem roku 475 př. n. l. vládla Achaimenovská říše 44 % světové populace, což je nejvyšší počet u všech říší v historii. Aby vyhověl tak mocné civilizaci, zahájil perský král Dareios Veliký v roce 518 př. n. l. stavbu nového hlavního města v Persepoli. Název Persepolis vznikl spojením starořeckých slov Perses a polis, což znamená "perské město" nebo "město Peršanů".

Když do Persepole dorazil Alexandr Veliký, patřila k nejhonosnějším na světě. Když ji opouštěl, byla to zřícenina, která bude po generace známá jen jako "místo čtyřiceti sloupů", protože zbylé palácové sloupy zůstaly stát v písku mezi ruinami. Jeho poklady byly vyrabovány a velký palác i okolní město lehly popelem, přičemž bylo zničeno jedinečné kulturní dědictví v hodnotě stovek let.

▲ Dokument Starověká velkoměsta uvede Viasat History (foto: Viasat World)

Ruiny ležely pohřbené až do 17. století, kdy byly identifikovány jako kdysi velké královské město, ale řádné vykopávky začaly až v roce 1931 a od té doby zde práce pokračují. Podle každoročního průzkumu ministerstva kulturního dědictví a cestovního ruchu se Persepolis v roce 2023 umístila na prvním místě mezi íránskými památkami UNESCO.

Díky poznatkům odborníků a 3D modelování máme teď jedinečnou příležitost prozkoumat místa, kde tyto architektonické skvosty kdysi stály.

V nejnovějším dokumentu Starověká velkoměsta, který bude mít premiéru na Viasat History 7. května ve 21:00 se diváci budou moct podívat krok za krokem na důmyslné stavební postupy a pokusí se odhalit zbývající záhady zániku megaměst Trója, Kartágo a Persepolis.

zdroj: Viasat