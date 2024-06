Červenec na Netflixu: Policajt v Beverly Hills: Axel F.

Léto je znovu tady a sním přicházejí i červencové novinky na Netflixu. Tento měsíc nás čeká jeden obzvláště velký comeback - a to návrat legendárního policajta Axela Foleyho, který se téměř po 40 letech vrátí ve snímku Policajt v Beverly Hills: Axel F.

Ze seriálů se v červenci dočkáte Zoufalých lží, příběhu, ženy čekající dvojčata, která mají shodou okolností různé otce. Těšit se můžete i na druhé řady seriálu První holka či Cukrová horečka: V pečící formě. Uběhlo sedm let a Harald usiluje o norský trůn - jeho cestu můžete vidět ve třetí řadě série Vikingové: Valhalla nebo pokud jste fanoušky známe karetní hry Výbušná koťátka, nenechte si ujít, jak Bůh i jeho věčná sokyně, kterou zplodil sám Satan, musí žít mezi obyčejnými lidmi jako dvě mluvící kočky. Do tropů (nejen těch teplotních) vás přenese i reality show Too Hot To Handle, která se dočká již šesté série. Stejně tak vás může zaujmout Dekameron, osmá řada Elite i čtvrté pokračování Nevyjasněných záhad.

Ve filmových novinkách vás čeká návrat krále komedie Eddioho Murphyho, protože se vrátí jako detektiv Axel Foley, aby vyřešil další případ v Beverly Hills. Už je to čtyřicet let, co v Beverly Hills nadělal spoušť poprvé. Teď se detroitský polda Axel Foley vrací na místo činu a při honičkách s padouchy tak bude zase veselo. Dále také snímek Goyo, který vypráví o autistickém průvodci v muzeu, který žije podle jasných pravidel, ale pak se zamiluje do své kolegyně nebo Šampión o horkokrevném fotbalistovi, který má všechno, co si může přát. Po bitce má ale s hraním utrum a pod vedením samotářského profesora se musí naučit, jak přijmout svoje vlastní já.

V sekci dokumentů v následujícím měsíci přibyde série Špinavý pop: Podvodník s boy bandy o vzestupu a pádu Loua Perlmana. Také Dokumentární seriál o velkých vítězstvích na hřišti i hořkých prohrách mimo něj s názvem LALIGA: All Access. Další sportovní dokumentární série se zaměří na všestranně talentovanou gymnastku Simone Biles (Simone Biles se zvedá - 1. část). S Královnou hor: Lhakpa Sherpa na vrcholu se podíváme na vrchol Mount Everestu, a v úctyhodné nadmořské výšce zůstanete i s akrobaty v dokumentu Skywalkers: Příběh jedné lásky.

Pro ty nejmenší tu bude i animovaný film Vymyšlení - Rudger je Amandin imaginární kamarád. Jednou se ale svojí nejlepší kámošce ztratí a musí spojit síly s dalšími fiktivními postavami, aby ji našel dřív, než se rozplyne.

Z licencované tvorby se můžete zchladit u mrazivého psychologického hororu Sněhulák natočeného podle stejnojmenné knižní předlohy od Jo Nesba. Pro milovníky romantiky (i dramatu) bude v červenci na Netflixu připravený Titanic a z české tvorby se v servisu objeví například Gump - jsme dvojka i Prázdniny s Broučkem.

