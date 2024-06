Vyhaslou pochodní to nekončí. Na Voyo míří Survivor After

25.06.2024 13:04

Survivor Česko & Slovensko vyvrcholil velkým vítezstvím komika Mikýře, který ve finále zvítězil na Nikolou. Vyhaslou pochodní ale dění okolo čtyřiadvaceti ostrovanů nekončí. Fanoušci reality show se mohou těšit na tři epizody Survivor After.

Vůbec poprvé uvidí, co se děje na ostrově po vyřazení soutěžících, kteří se dostali do sloučení kmenů. Jaké jsou jejich vztahy po hře? Čeká ostrovany usmíření anebo boj pokračuje? První díl Survivor After je již na Voyo.

▲ Survivor After brzy na VOYO (foto: TV Nova)

„ Podařilo se nám zachytit první autentické reakce po vypadnutí, šok, zklamání, ale také úlevu. A vztahy ze hry se přenesly do vily poroty jedna ku jedné také. Všechno napětí, aliance, sympatie i nesnášenlivost pokračovaly i přesto, že už o nic nešlo. A máme i dosud nepublikované první momenty vítěze Mikýře po příchodu na vilu. A to stojí za to ,“ láká diváky kreativní producent Samo Jaško.

Survivor After slibuje pokračování dramat ze hry. Diváci uvidí, jak různě byli přivítání na vile soutěžící, kteří postupně vypadávali ze Survivora. Mohou se těšit na jejich autentické reakce, když se poprvé podívali do zrcadla, jaké bylo jejich první jídlo. Někdo se nechal ostříhat. Závěrečná epizoda byla natočená v pražském klubu Duplex při sledování finále Survivor Česko & Slovensko spolu s fanoušky. Ostrované se setkali po delší době. Jak hodnotí finalisty a celou třetí sérii a zážitek, jaký jim reality show zprostředkovala?

První díl Survivoru After je už nyní na Voyo, druhý nabídne v úterý 2. července a poslední o týden později, tedy 9. července.

zdroj: Nova