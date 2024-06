28,2E: Místo retro videoklipů dance

24.06.2024 18:42

DNES!

Nový bezplatný videoklipový kanál Chart Show Retro, který začal vysílat z britských ostrovů do celé Evropy teprve nedávno, změnil název i programové zaměření. Nyní stanice cílí na mladší diváky.

Televizní stanice Chart Show Retro začala vysílat v březnu letošního roku volně do celé Evropy prostřednictvím silného evropského paprsku družice Astra 2G. Signál pokrývá silným signálem i střední Evropu a pro příjem postačí parabola od průměru cca 60 cm.

▲ That's Dance na původním místě Chart Show Retro. Záběr z vysílání stanice

Místo vzpomínání na nejlepší klipy minulých dekád nyní diváky čeká na stejné programové pozici překvapení - stanice pod novým názvem That's Dance se zaměřuje na taneční hudbu a to jak staršího, tak i novějšího data.

Vysílání That's Dance je šířeno v MPEG-2 v SD rozlišení (720x576) se zvukem v kodeku MPEG (128 kbit/s).

▲ That's Dance na původním místě Chart Show Retro. Záběr z vysílání stanice

That's Dance je v současné době jediným programem ze stanic pod značkou That's TV, který vysílá do Evropy. Ostatní stanice That's 60s, That's 80s, That's 90s, That's TV a That's TV 2 jsou šířeny přes britský paprsek družice Astra 2F na stejné pozici. Všechny stanice vysílají FTA.

technické parametry - That's Dance (dříve Chart Show Retro):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,568 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA