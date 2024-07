LOH 2024 na Maxu lámou rekordy

30.07.2024 12:29

DNES!

Letošní letní olympijské hry (LOH) si mohou televizní diváci vychutnat způsobem, který historicky nemá obdoby a to díky placené streamovací platformě Max, která poskytuje všechny přenosy z LOH poskytuje. Velký zájem o LOH potvrzují i čísla. Již po druhém dni her překonal celkový počet unikátních uživatelů poslední LOH v Tokiu 2020.

Provozovateli Maxu, společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), se již během zahajovacího víkendu překvapivě podařilo pokořit dosavadní rekord v počtu akvizic maloobchodních předplatitelů za jeden den.

Počet streamovaných minut letošních olympijských her se v součtu na Max a discovery+ již skoro přehoupl přes jednu miliardu, což je cca sedmkrát více než ve stejném momentě minulých her v Tokiu 2020. V absolutních číslech jde o 75 % streamovaných minut zaznamenaných v průběhu celé olympiády před čtyřmi lety. Uživatelé také na Max a discovery+ tráví podstatně více času, zhruba o 63 % více než v průběhu Tokia 2020.

▲ Zázemí olympijského studia Eurosportu se nachází v Hotel Raphael. (foto: Eurosport, WBD)

Olympijské hry na streamovacích platformách WBD sleduje pětkrát více uživatelů než před čtyřmi lety. Klíčovým předpokladem dosažení těchto čísel bylo spuštění Max, které vedlo k zásadnímu rozšíření publika, což momentálně odpovídá 80 %. Z hlediska počtu diváků streamovacích platforem byla zatím rekordní sobota 27. června.

„ Letní olympijské hry v Paříži 2024 začaly skvěle a díky nedávnému spuštění platformy Max v Evropě se nám daří bořit rekordy co do počtu diváků, tak jejich zapojení. Model, který kombinuje nabídku prémiových filmů a dalšího skriptového obsahu s nejlepšími real-life zábavními formáty a zásadními eventy ze světa mezinárodního sportu, láká stále více lidí, kteří s námi zůstávají po podstatně delší dobu než dříve. Olympiáda ale teprve začala, a tak s napětím očekáváme, jaká čísla přinesou nadcházející dva týdny ,“ konstatuje JB Perrette, generální ředitel a prezident pro strategii globálního streamingu a her ve WBD.

„ Na Paříž 2024 jsme se intenzivně připravovali několik let, a tak je velmi uspokojující sledovat, jak si evropští diváci pochvalují jak kvalitu naší sportovní produkce, tak uživatelskou zkušenost s novou streamovací platformou. Stačilo pár dní, abychom si udělali obrázek o tom, že spojení prémiového sportu a zábavy prostě funguje. To, zda na tom má největší zásluhu line-up více než stovky moderátorů a expertů, next-gen střešní studio WBD House nebo nové features jako medailová upozornění na Max a discovery+, už nechám na zhodnocení každého diváka ,“ doplňuje jej Andrew Georgiou, výkonný ředitel a prezident WBD ve Spojeném království a Irsku a WBD Sports Europe.

Nebývalý nápor zažívají i internetové stránky Eurosportu, které nabízejí volně přístupné olympijské zpravodajství a krátkometrážní video formáty. Počet návštěvníků od začátku her narostl o více než 43 %.

Více diváků oproti Tokiu 2020 přilákalo i lineární vysílání stanic Eurosportu na všech relevantních trzích. Sledovanost je prozatím vyšší o 98 %, což vyvrací negativní trend poklesu celkového počtu televizních diváků zaznamenaného v posledních letech.

Vysílání Letních olympijských her v Paříži 2024 završí závěrečný ceremoniál plánovaný na neděli 11. srpna 2024. Letošní hry jsou první pod hlavičkou WBD, která je prostřednictvím lineárních stanic Eurosportu a platforem Max a discovery+ vysílá na 50 trzích v 19 jazykových mutacích.

zdroj: WBD