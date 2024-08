TV Prima naočila krimi serál Hrdina

06.08.2024 10:51

Televize Prima natočila nový krimi seriál s názvem Hrdina. V hlavních rolích se představí Jan Nedbal jako detektiv Adam Hrdina, Kristýna Boková coby státní zástupkyně Lucie a trojku uzavírá Ondřej Malý jako major Říha.

První osmidílná série nového seriálu od tvůrců oblíbeného Poldy s názvem Hrdina se na obrazovkách televize Prima objeví ještě letos.

Adam Hrdina je neřízená střela. Domýšlivý policajt, se kterým je těžké pracovat, ale který má v sobě dost velkou dávku lidskosti, abyste ho měli rádi. Jako Hrdina se divákům představí Jan Nedbal. „ Adam je mladý detektiv velmi svérázného typu, až takového belmondovského, pokud se někdo neurazí. Seriál je protknutý velmi zajímavými zápletkami a poněkud sarkastickým humorem. Diváci se mají na co těšit ,“ láká k obrazovkám Jan Nedbal, který se při čtení scénáře velmi bavil. „ Neděje se pokaždé, že scénář zhltnu najednou, a tady tomu tak bylo. Mojí drahou kolegyní, se kterou jsem nejčastěji na place a nemůžu být šťastnější, že to je právě ona, je Kristýna Boková. Je skvělá, nejlepší a zbožňuji ji. Doufám, že to bude vidět i na obrazovce, že se to tam všechno prolne .“

▲ Seriál Hrdina uvede TV Prima (foto: Stanislav Honzík, FTV Prima)

Hrdina není právě týpek, kterého mají všichni rádi. I státní zástupkyně Lucie Bartošová ho zpočátku nemůže vystát, přesto pro něj ale postupně najde porozumění.

„ Hraju státní zástupkyni a budu celkem empatická a milá, což je docela neobvyklé. To bude vyvolávat v Adamovi nějaké emoce ,“ usmívá se Kristýna Boková, která je za svého kolegu Jana Nedbala ráda. „ Hrdina není klasická kriminálka, je plná nadsázky a humoru. Role, kdy něco vyšetřuji, je má první ,“ svěřuje se herečka, jejíž Lucie si s detektivem hodně užije. Hrdinovi nedělá problém dostat se do kárného řízení a má poměrně neformální pracovní vystupování. Pokud bude muset, dopustí se i vloupání. Snaží se pomáhat lidem v nouzi a vystavuje se pro ně nebezpečí. Kvůli jeho neformálním postupům dochází k opakovaným konfliktům s nadřízeným, vrchním majorem Vladislavem Říhou (Ondřej Malý). Celým seriálem prochází i nevyřešená minulost Adama Hrdiny a tu bude chtít detektiv rozlousknout za každou cenu.

zdroj: Prima