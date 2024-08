ČT chystá Čarodějnickou pohádku pro neslyšící

05.08.2024 17:42

Letošní pohádka v českém znakovém jazyce bude prostřednictvím čarodějnického příběhu poukazovat mimo jiné i na důležitost sourozeneckých vztahů.

Na základě loňské zkušenosti se zpracování ujali režisér Ivo Macharáček a scénárista Michal Čunderle, kteří slibují plno efektních vizuálních triků. Snímek, jenž se právě natáčí, obohatí vánoční program České televize a jako vždy bude doprovázen dabingem pro slyšící diváky.

▲ Čarodějnická pohádka. Na snímku Stela Skýpalová, Andrea Krajčíková Kalců (foto: Pavla Černá)

Čarodějnická pohádka je již devátou, kterou pro neslyšící Česká televize natáčí. „ Původní myšlenka se zrodila před více než deseti lety mezi tvůrci pořadu Televizní klub neslyšících. Nejdřív měly podobu speciálů, postupně se ale etablovaly v samostatný formát a nyní jsou hrdým pandánem vánočních pohádek pro slyšící premiérovaných tradičně ve stejný den. Podstatné je, že se od prvopočátku na jejich tvorbě podílejí neslyšící herci ,“ vysvětluje kreativní producent Luděk Horký s tím, že pohádky ve znakovém jazyce sbírají skvělé ohlasy také u slyšících diváků i u Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Zároveň upozorňuje na jejich důležitost: „ Pohádky jsou velmi starý slovesný žánr, který má dar lidi v nejširším slova smyslu spojovat. Skrze jejich motivy se propojují nejen vzdálené generace, nýbrž i různé kultury. Tak proč by nemohly propojovat i světy neslyšících a slyšících? A věřte, že je co propojovat! “

Příběh vypráví o věčně rozhádaných sourozencích, mladých čarodějích, Klotyldě a Barnabášovi, kteří dělají jeden průšvih za druhým. A kvůli jednomu z nich dokonce budou muset zachraňovat svého otce Zachariáše i celý kouzelnický svět před zlým Vzdorodějem. „ Chtěli jsme původní námět, který bude moderní, vizuálně zajímavý a umožní nám vykročit blíže k fantasy žánru. Zároveň ale musel být dobře uchopitelný ve znakovém jazyce, tudíž Říše čar a kouzel byla ideálním prostředím ,“ vysvětluje výběr motivu režisér Ivo Macharáček, autor loňského filmu pro neslyšící Dvě Mařenky a obou dílů Tajemství staré bambitky.

▲ Čarodějnická pohádka. Na snímku Kristána Černá, Samuel Pavelka (foto: Pavla Černá)

„ Hlavním poselstvím Čarodějnické pohádky je, že i když mezi sebou mají sourozenci rozepře, tak v těžkých chvílích dokáží držet spolu a najít vzájemnou podporu a porozumění. A to je i náš vzkaz pro diváky: pevné sourozenecké vztahy jsou v životě velmi důležité a na to by se nemělo zapomínat ,“ dodává.

Pohádka se natáčí nejen v ateliéru na Kavčích horách, ve kterém vznikly například interiéry kouzelnické vily, ale nabídne i atraktivní scény v exteriérech. Herci se proháněli na košťatech po Brdských lesech a také zavítali do Průhonického parku, kde ve stromech zasídlila Berta, přísná čarodějnická teta.

„ Díky zvolenému tématu můžeme nejen neslyšícím divákům přinést více vizuální zábavy. Kromě létání na košťatech a fantasy atmosféry se mohou těšit například na různé triky a kouzla. To vše podpoří zajímavé světelné efekty a neotřelé prostředí ,“ popisuje režisér Ivo Macharáček. Pětidenní natáčení zakončí štáb 6. srpna. Česká televize Čarodějnickou pohádku odvysílá na Štědrý den.

zdroj: ČT