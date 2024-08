Září na Netflixu: Rebel Ridge, Sektor 36 či Boxer

26.08.2024 12:21

DNES!

Také na září připravila streamovací platforma Netflix bohatou nabídku filmů, seriálů, dokumentů, pořadů pro děti či reality show.

Drame, l'amour et mode. Druhým týdnem v září se dočkáte pokračování čtvrté řady Emily in Paris. Emily má vše, co chce, ale je to to, co potřebuje? Od lyžování ve francouzských Alpách po dovolenou v Římě - je připravena na další dobrodružství.

Ze seriálových novinek tu pro vás bude pokračování několika oblíbených reality shows, jako Makléři z Hollywoodu, kteří se vrátí již v osmé sérii a v sedmé řadě se vrátí i The Circle - USA. Nenechte si ujít i hvězdně obsazený seriál Svatba roku, který přinese spoustu napětí. Také druhá řada show Outlast, na Aljašku dorazí noví soutěžící, kteří chtějí vyhrát milión dolarů, ale aby se jim to povedlo, budou muset spolupracovat a poradit si s divočinou i sabotážemi.

V polovině září Netflix uvede animovaný seriál z dílny Zacka Snydera Zkáza bohů, král smrtelníků Leif a houževnatá bojovnice Sigrid se do sebe zamilují. Thór kvůli tomu ale rozpoutá úplné peklo, za které se mu oba rozhodnou krutě pomstít. Nebo se můžete zasmát u komediálního seriálu s Kirsten Bell (Dobré místo) s názvem Tohle nikdo nechce o románku mezi liberální autorkou podcastu a rabínem. Z true crime seriálů si nenechte ujít strhující drama o vraždících bratrech Mendezových s názvem Monstra: Příběh Lylea a Erika Menendezových.

Z filmů se v září můžete těšit na Disco, Ibiza, Locomía o partě kamarádů z výstřední kapely, která se proslavila na Ibize nebo Technoboys o chlapecké skupině, která by se ráda dostala znovu na výsluní, ale nejde to úplně podle jejich představ. Dále uvidíte dramata Rebel Ridge o bývalém mariňákovi bojujícímu proti zkorumpovaným strážcům zákona nebo Sektor 36 o zmizeních v dillíském sektoru 36. Také Oškliví s Joey King (the Kissing Booth, Rodiná aféra) o dívce z dystopického světa budoucnosti, kde vládnou vynucené standardy krásy nebo Rez Ball o klucích ze střední v Chusce v Novém Mexiku, kteří hrají basket podle starodávných indiánských tradic. V neposlední řadě se na Netflixu v září objeví dojemné drama Jeho tři dcery o sestrách, které se po dlouhých letech sejdou v newyorském bytě svého umírajícího otce. Ve snímku scenáristy a režiséra A. Jacobse hrají Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen a Carrie Coon. Z polské tvorby si pusťte film Boxer, který přináší příběh nadějného mladého boxera, který s manželkou uteče z komunistického Polska.

V komediálním speciálu ze Shakespearova divadla Globe v Londýně můžete vidět Phila Wanga, který se rozpovídá o ohřívané rýži, inteligenci chobotnic a ověřování faktů, na kterém opravdu záleží.

V dokumentární tvorbě na vás bude čekat Apollo 13: Boj o přežití, Ángel Di María: Prolomená kletba o kariéře legendárního argentinského fotbalisty, Co dál? Budoucnost podle Billa Gatese nebo Will a Harper - dobrý kamarád Willa Ferrella projde tranzicí. Pak spolu oba vyrazí na výlet, aby se Harper celé zemi ukázala taková, jaká se opravdu cítí.

Pro ty nejmenší diváky tu bude Hot Wheels: Závod! - 2. řada, parta z Hot Wheels musí zachránit svoji Super Garáž před novou namistrovanou soupeřkou, která jezdí nevídanou károu.

Z licencované tvorby se můžete těšit na Zpívej, Pulp Fiction: Historky z podsvětí, Star Trek, Muž jménem Otto i sérii filmů Rychle a Zběsile.

zdroj: Netflix