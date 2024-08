US Open na Eurosportu a streamovací službě Max

22.08.2024 09:06

DNES!

Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) představila podobu programového schématu k letošnímu poslednímu grandslamu. US Open bude v roce 2024 poprvé kompletně dostupný na streamovací platformě Max, která nabídne i některé nové funkcionality.

Klíčové zápasy budou tradičně vysílat i lineární stanice Eurosportu, a to celkem na 45 evropských trzích, přičemž ve 41 zemích má sportovní kanál na US Open exkluzivní vysílací práva. Podzimní grandslam se na Eurosport vrací již po čtyřiadvacáté v řadě. V některých evropských státech budou vybrané zápasy zařazeny do volně šířeného vysílání, například v Dánsku (6'eren), Norsku (Rex), Švédsku (Kanal 9) a Finsku (TV5). Pokud se Iga Swiatek dostane do ženského finále a bude obhajovat svůj titul z roku 2022, bude tento zápas volně vysílán i v Polsku na stanici TVN.

Tým expertů a komentátorů Eurosportu bude mít svou centrálu přímo v tenisovém areálu ve Flushing Meadows v New Yorku.

Eurosport v průběhu roku 2024 zaznamenal dosud nejvyšší sledovanost tenisových akcí ve své historii, a to během grandslamů i letních olympijských her. Vysílání letošního Australian Open překonalo hranici 50 milionů diváků napříč platformami. Následovalo rekordní Roland-Garros, které bylo provázeno největším zájmem za posledních 35 let. Počet unikátních diváků streamovacích služeb se během turnaje podařilo navýšit skoro o třetinu.

Tenis byl jedním z největších lákadel Letních olympijských her v Paříži 2024. V součtu diváci během letních her streamovali přes sedm miliard minut sportovního obsahu. Nejsledovanějším dnem byla sobota 4. srpna, kdy Novak Djokovic ve finále mužského singlu na kurtu Philippe-Chatrier porazil Carlose Alcaraze. Jen v tento den bylo streamováno celkem 600 milionů minut.

Eurosport je známý jako domov grand slamového tenisu. Australian Open a Roland-Garros exkluzivně vysílá po celé Evropě, Wimbledon ve 12 zemích a US Open ve 45 zemích. Po US Open přinese fanouškům také živé vysílání Laver Cup, který se bude konat v Berlíně od 20. do 22. září. Tým Evropy, vedený Bjornem Borgem, se utká s týmem USA, který povede John McEnroe.

zdroj: WBD