Nova Cinema uvede film Elvis v sobotu 21. září

20.08.2024 14:31

Nova Cinema připravila pro své diváky filmovou lahůdku. V sobotu 21. září ve 20 hodin odvysílá v premiéře životopisný film Elvis, který mapuje fascinující životní cestu jedné z největších hudebních ikon všech dob - Elvise Presleyho.

Tento snímek, jenž měl svou premiéru v roce 2022, režíroval uznávaný australský filmař Baz Luhrmann, známý pro své vizuálně bohaté a emocionálně nabité filmy jako Moulin Rouge a Velký Gatsby.

Film Elvis je více než jen běžným životopisným filmem. Je to dynamický pohled na život muže, který navždy změnil tvář populární hudby. Zaměřuje se na klíčové momenty Elvisovy kariéry, jeho vzestup ke slávě, komplikovaný vztah s jeho manažerem Tomem Parkerem, a také na jeho osobní život, který často stál ve stínu jeho veřejného obrazu.

Jedním z nejdiskutovanějších témat vážících se k filmu bylo obsazení role Elvise Presleyho. Režisér strávil mnoho měsíců hledáním herce, který by nejen fyzicky, ale i emocionálně dokázal ztvárnit krále rock 'n' rollu. Po rozsáhlém konkurzu, kterého se zúčastnilo několik známých herců (jako například Harry Styles, Ansel Elgort, Miles Teller), byl nakonec vybrán Austin Butler. Jeho volba se ukázala jako správná, neboť jeho herecký výkon získal mnoho uznání.

Butler se na roli Elvise připravoval intenzivně po dobu dvou let. Učil se nejen zpívat a tančit jako Elvis, ale také se ponořil do jeho životopisu, aby pochopil jeho osobnost, jeho vnitřní boje, démony a celkovou složitosti. Butler také spolupracoval s hlasovými trenéry, aby co nejpřesněji napodobil Elvisův charakteristický hlas, což bylo pro film zásadní. Vedle Austina Butlera, který si za svou roli vysloužil uznání kritiků, se ve filmu objevuje také Tom Hanks v roli kontroverzního manažera Toma Parkera. Hanks, který je již dlouho považován za jednoho z nejlepších herců své generace, zde podává strhující výkon odhalující nejen Parkerovy ambice, ale také jeho zásadní vliv na Elvisův život a kariéru.

▲ Film Elvis (foto: ©2022 WarnerBros.EntertainmentInc.AllRightsReserved.)

Hudební složka je jedním z nejdůležitějších aspektů filmu. Film obsahuje nejen Elvisovy klasické hity, ale také moderní remixy a nové verze, které se snaží přinést Elvisovu hudbu do současnosti. Dalším klíčovým prvkem je choreografie. Taneční scény byly navrženy tak, aby autenticky odrážely Elvisovy ikonické pohyby na pódiu.

Film měl premiéru na filmovém festivalu v Cannes, kde byl přijat s bouřlivými ovacemi. Diváci i kritici ocenili nejen vizuální a hudební stránku, ale také emocionální hloubku příběhu. Mnozí chválili zejména výkon Austina Butlera, který se pro mnohé stal největším překvapením filmu.

Zajímavosti k filmu:

* Film získal hned několik ocenění, včetně Zlatého glóbu v kategorii Nejlepší herec (Austin Butler)

* Austin Butler měl na sobě během filmu celkem 90 kostýmů

* Priscillu Presley ztvárnila Olivia DeJonge, která na sobě měla během filmu celkem 25 kostýmů

* Elvisova bývalá žena Priscilla Presley si přála, aby její osobu hrála Lana Del Rey

* Natáčení v Austrálii bylo v březnu 2020 pozastaveno kvůli pandemii koronaviru. Při té se dokonce nakazila hvězda filmu Tom Hanks spolu s manželkou Ritou Wilson. Natáčení kvůli jejich karanténě nemohlo pokračovat.

* Tom Hanks musel kvůli změně svého vzhledu trávit v maskérně 5 hodin denně

zdroj: Nova