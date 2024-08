8 věcí, které jste nevěděli o atentátu na Sisi přinese Viasat History

„Co se mi stalo?", to byla poslední slova, která opustila ústa legendární panovnice Sisi, které 9. září 1898 v Ženevě italský anarchista Luigi Lucheni probodl srdce ostrým pilníkem. Císařovna se stala politickou obětí anarchistů, kteří se snažili na svou věc upozornit atentáty. Přinášíme vám několik zajímavostí, které jste o tragickém atentátu možná nevěděli.

1. Sisi se přijela do Ženevy léčit. Císařovna vždy milovala Ženevské jezero a v létě roku 1898 sem přijela již popáté, tentokrát trpěla smrtí své sestry, která zahynula při požáru v Paříži. Alžběta, která byla nadšenou milovnicí pohybu, se také těžko smiřovala s tím, že se kvůli svému věku musí vzdát drezurního ježdění.

▲ Dokument Sisi: Vražda císařovny uvede Viasat History (foto: Viasat World)

2. Přestože byla inkognito, všichni věděli, že tam je. Ženevu si vybrala pro její klid a pohodu, nechtěla žádný rozruch, a tak se ubytovala pod pseudonymem, ale místní noviny psaly: „Ano, císařovna Alžběta, známá pod jménem hraběnka de Hohenems, je zpět", takže všichni věděli, kde se Sisi nachází.

3. Varovali ji před hrozbou atentátu. Dne 5. září navštívil Sisi ženevský policejní náčelník, aby ji varoval před nebezpečím, které představují anarchisté. Jen toho roku jich bylo ze země vyhoštěno 36. Šéf jí nabídl ochranu policie, ale Alžběta ji odmítla se slovy, že "mě vždycky chtějí honit jako vězně".

4. Nebyla Lucheniho původním cílem. V září 1898 byl v Ženevě očekáván princ Jindřich Orelský, následník francouzského trůnu. Luigi Lucheni pocházel z chudých poměrů a v mládí se nechal svést anarchistickými myšlenkami. Právě on stal za pokusem o atentát. Jindřich nakonec návštěvu zrušil, ale Lucheni byl zklamán jen na chvíli: císařovna udělá pro prince to, co říkal anarchista Kropotkin: „Cesta k revoluci vede přes královskou hruď".

5. Její dvůr si zprvu myslel, že Sisi jen postrčili. Večer 9. září Alžběta v doprovodu svých dvořanů spěchala k lodní stanici, když se na ni Lucheni vrhl. Královna upadla, ale pak vstala a rychle se vzpamatovala. Alžběta byla zocelená, ale možná částečně i kvůli šoku okamžitě pokračovala v cestě na loď.

6. Už byli na lodi, když se císařovnin stav rychle zhoršil. Na lodi její dvorní dáma viděla, že Alžběta zbledla, a chtěla jí dát trochu cukru, aby se cítila lépe. Dýchala stále hůře, a tak jí rozepnuli korzet a až pak uviděli drobnou ránu, kterou jí způsobil Lucheniův nabroušený pilník. Loďka se okamžitě otočila, ale marně. Sisi ztratila vědomí a lékaři, kteří na ni čekali, mohli pouze konstatovat čas smrti.

7. Její život by se pravděpodobně nepodařilo zachránit ani za dnešních okolností. Lucheniho pilník propíchl Elizabeth čtvrté žebro a způsobil vnitřní krvácení. Kolem jejího srdce se nahromadilo velké množství tekutiny, které se s tlakem nedokázalo vyrovnat a přestalo bít. Kdyby Sisi přispěchala na pomoc v dnešní době záchranka, bylo by pravděpodobně stejně pozdě. Srdeční tamponáda obvykle vede ke smrti, dokud se neotevře hrudník.

8. Na jejím pohřbu byl plánován další pokus o atentát. Sisin pohřeb se konal 17. září 1898 ve Vídni a šifrovaný telegram později odhalil, že se tam vypravili dva anarchisté, aby se pokusili zavraždit neapolského prince. Úřady naštěstí měly přesný popis obou osob a podařilo se jim je včas zatknout.

Zatímco všichni v monarchii truchlili, Lucheni svůj čin nelitoval, právě naopak: „Tohle je teprve začátek!", říkal, ale nakonec tahal za kratší konec. Mučedníkem se nestal, ale legenda o Sisi přetrvává dodnes.

Nejnovější dokument Sisi: Vražda císařovny, který přinese v premiére televízni stanice Viasat History v pátek 30. srpna ve 21:00 přinese nové důkazy z vraždy populární císařovny. Dokument je založený na archivních materiálech, manifestech, Lucheniho poznámkách, korespondenci mezi Františkem Josefem a Alžbětou a poprvé i na ceremoniálních spisech císařské rodiny.

