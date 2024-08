28,2E: Nové hudební tv nahradily původní dekádové

19.08.2024 19:02

včera

Pro fanoušky videoklipových kanálů došlo k významným změnám v nabídce britských bezplatných videoklipových stanic skupiny That's TV. Skončily stanice That's 80s a That's 90s a místo nich se vysílají nové hudební programy.

Místo programu That's 80s mohou diváci naladit stanici That's Melody a původní vysílání televizního kanálu That's 90s bylo nahrazeno novým programem That's Rock.

▲ That's Melody - záběr z příjmu stanice

Pro diváky hudebních televizí to znamená, že skončily dvě stanice zaměřené na videoklipy z 80. a 90. let minulého století. Skupina That's TV již žádné hudební televize věnované jednomu desetiletí neprovozuje. Na místě vypnutých stanic jsou dvě jiné, které potěší jinou skupinu hudebních fanoušků - aktuálních a úspěšných hitů, respektive rockové hudby.

Rebrand stanic přišel s cílem oživit stanice jiným obsahem a přilákat k obrazovkám televizní diváky.

S výměnou hudebních televizí That's TV za jiné k žádným dalším změnám nedošlo. Zůstalo i původní pokrytí - tedy britský paprsek, který poskytuje pokrytí britských ostrovů s částečným přesahem do zbytku Evropy. Ve střední Evropě je na některých místech příjem možný ale s parabolami velkých rozměrů.

▲ That's Rock - záběr z příjmu stanice

That's TV se zcela nezbavila záměru poskytovat divákům hudbu jednoho desetiletí. Hudební bloky zaměřené na 70., 80. a 90. léta vysílá na stanicích That's TV a That's TV 2.

Bezplatné televize cílené na jednu dekádu nadále provozuje konkurenční NOW a to stanice NOW 70s, NOW 80s a dvojdekádový NOW 90s & 00s. Navíc provozuje i stanici NOW Rock, která má nyní konkurenci. Tyto programy se vysílají v evropském paprsku a jdou tedy dostupné ve střední Evropě i s parabolami malých rozměrů.

technické parametry - That's Melody, That's Rock:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA