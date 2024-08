Nová detektivka na Epic Drama vás vtáhne do srdce anglického města

20.08.2024 14:10

DNES!

Epic Drama již 27.8. ve 21:00 přinese premiéru nového kriminálního seriálu Klub vyšetřovatelek z Marlow, v němž sledujeme archeoložku na penzi Judith Pottsovou v podání Samanthy Bondové. Judith žije sama v poklidném městečku Marlow. Při jednom ze svých večerních plavání v řece zaslechne výstřel od sousedů.

Když se jí místní policie zdráhá uvěřit, naváže Judith nečekané přátelství s místní pejskařkou Suzie (Jo Martin) a manželkou faráře Becks (Cara Horgan), a společně začnou vyšetřovat na vlastní pěst. Po odhalení důležitého důkazu je trojice přizvána jako civilní poradci na pomoc oficiálnímu policejnímu vyšetřování, které vede čerstvě povýšená seržantka Tanika Maliková (Natalie Dewová). Ta je pod tlakem, aby se před svými nadřízenými osvědčila.

▲ Seriál Klub vyšetřovatelek z Marlow nabídne Epic Drama (foto: Viasat World)

Když se začnou hromadit mrtvoly, musí skupina detektivů využít všech svých schopností, aby poskládala dohromady stopy, vyslechla podezřelé a zastavila vraha v jeho dalších ohavných činech.

Herečka Samantha Bondová říká: „ Judith ráda řeší věci velmi logicky a přesně. Usiluje o pravdu a při prvním incidentu pozná, že nebyl řádně vyšetřen. A právě v tom spočívá její archeologické vzdělání. Snaží se dávat věci velmi logicky dohromady. Myslím, že fanoušci knihy budou nadšeni z toho, jak je ztvárněna jako televizní seriál ."

Autor románu Robert Thorogood je ze seriálu nadmíru nadšený: „ Hvězdou seriálu je Marlow, je to město, je to řeka, je to kostel, je to ta typická anglickost Marlow, která z něj podle mě dělá tak zábavné místo. V Marlow bydlím, všechna místa v knihách jsou skutečná místa. A když jsem si představoval seriál, opravdu jsem si představoval Juditin dům tak, jak byl dodán. Je opravdu výjimečný ." Pokračuje: „ Nikdy v životě jsem z žádného projektu nebyl tak nadšený. Nemůžu se dočkat, až ho lidé uvidí ."

Alison Carpenterová, která je výkonnou producentkou, nám řekla, že seriál může navenek působit idylicky, ale má temný podtón: „ Snažili jsme se přinést věci, které byste od takového městečka chtěli, ale také se pokusit být překvapiví. Steve Baron, skvělý režisér, od začátku mluvil o tom, že chce mít lehce znepokojivý pocit ."

„ Všechno má svou vlastní krásu v jiném smyslu, který pomáhá charakterizovat ženy. Měli jsme velké štěstí, že nás město jako produkci přijalo, nechalo nás všude natáčet a bylo velmi povzbudivé ."

Premiéru seriálu Klub vyšetřovatelek z Marlow přinese na televizní obrazovky stanice Epic Drama, úterý 27. srpna 21:00.

zdroj: Viasat