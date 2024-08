28,2E: Další změna v rodině kanálů Thats TV

21.08.2024 17:49

Pořady z archívu již diváky neoslovují. To je zřejmě důvod, proč došlo k další změně v rodině kanálů That's TV. Skončila "vzpomínková" stanice That's TV Memories a na její pozici se nyní vysílá program That's TV3.

Stanice That's TV3 je tak v pořadí třetím kanálem se všeobecným obsahem zaměřený na britskou zábavní produkci, dokumenty ale také bloky věnované jedné dekádě minulého století a právě "dekádové kanály" nedávno provozovatel uzavřel a divákům nabídl jiné hudební stanice - That's Melody a That's Rock, věnované hitům a rockové scéně.

▲ That's TV3 - záběr z vysílání stanice (v době pořízení snímku se vysílal hudební blok That's 60s)

Stanice That's TV3, stejně jako původní That's Memories, vysílá v britském paprsku satelitu Astra 2F. Vysílání cílí na britské domácnosti. Směrem do Evropy signál slábne. Příjem transpondéru je možný v různých částech střední Evropy s parabolami o větších rozměrech.

technické parametry - That's TV3 (dříve That's Memories):

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA