TV Prima natáčí doku sérii Karel vs. Karlos

20.08.2024 14:49

DNES!

Dokumentární sérii Karel vs. Karlos v těchto dnech natáčí televize Prima. Jedná se o životní příběh zápasníka MMA Karlose Vémoly. Tvůrci se snaží rozklíčovat, kdo je Karel a kdo Karlos?

Televizní štáb posledních pár týdnů dělá společnost jednomu z nejkontroverznějších a nejlepších zápasníků MMA. Karlos Vémola má tak za zády kameru a s ní divák odhaluje jeho život i to, proč se rozhodl pro kariéru zápasníka.

▲ Natáčení doku série Karel vs. Karlos (foto: archív FTV Prima)

„ Je to už druhý dokument o mně a je asi pořád o čem točit. Doufám, že to diváky bude bavit. Věřím, že se tu objeví víc sportovních věcí. Na natáčení jsem zvyklý, beru to tak, že pouštím diváky a fanoušky do svého soukromí. Bez příběhů a bez nich by náš sport nebyl tam, kde je. Před deseti, patnácti lety o nás nikdo nevěděl, zápasili jsme v malých tělocvičnách. Média a fanoušci ho pozvedli výš, teď jsme ve velkých halách ,“ prozradil během natáčení Karlos, který nedává filmařům nic zadarmo. Ostatně jako při zápasu.

„ Já nezastavuju, mám neustále zpoždění. Musí se mnou točit za chodu. Co stihnou, to mají, když ne, bohužel. Nejsem herec, nic neopakuji dvakrát. Je to se mnou asi těžké, ale mám toho hodně. Pořád se něco děje, a konec tak není jistý. Vypadá to, že se budu vracet, i když jsem ohlásil důchod. Atilla Végh mě dostal zpátky do ringu, ale až příští rok. Nemůžu se rok připravovat na jeden zápas, tak uvidíme, jak bude ten rok aktivní. Slíbil jsem, že s ním to bude můj poslední zápas. Mám před sebou náročný poslední rok ,“ přiznává zápasník, který v dokumentu ukáže i svoje rodinné zázemí. „ Rodina si tu cestu nevybrala, médiím se straní, nechtějí se fotit, ale podporují mě. Táta mě vedl k disciplíně a jsou to moji největší fanoušci ,“ vypráví Karlos a dodává, že se jeho rodiče v příběhu objeví.

▲ Natáčení doku série Karel vs. Karlos (foto: archív FTV Prima)

Dokument ukáže vše, co zápasníka za jeho kariéru potkalo. Jak se cítil po prvních vyhraných zápasech, proč odletěl do Anglie a co tam dělal. To vše se objeví v šesti dílech, o jejichž nasazení bude televize Prima včas informovat.

Dokument vzniká pod taktovkou společnosti YUMMY YUMMY s. r. o. - režie se ujal Filip Štoček, který se už se svým kreativním štábem (režie Filip Štoček, kamera Filip Knoll, producent Kryštof David) potkal u předchozí dokumentární série PORNO!, kterou také odvysílala Prima.

zdroj: FTV Prima