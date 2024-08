Show Možné je všechno! s Pavlem Zedníčkem již v sobotu na TV Nova

29.08.2024 15:01

DNES!

Legenda televizní zábavy. Pavel Zedníček, se na televizní obrazovky vrací v roli moderátora zábavného soutěžního pořadu. V sobotu se českým divákům poprvé představí nová improvizační komediální show Možné je všechno!, ve které diváci uvidí populární osobnosti, oblíbené herce a komiky v situacích, v jakých je dosud neviděli.

Eva Burešová, Petra Nesvačilová, Erika Stárková, Ondřej Sokol, Jakub Štáfek, Martin Pechlát, Marek Taclík a Jiří Mádl vystoupí ze své komfortní zóny a budou muset prokázat umění improvizace při plnění ztřeštěných úkolů a her. Zábavný pořad pro celou rodinu Možné je všechno! uvede TV Nova poprvé v sobotu 31. srpna ve 20:20 hodin.

▲ Pavel Zedníček v pořadu Možné je všechno! (foto: archív TV Nova)

„ Diváky bych rád pozval na velkou srandu. Celá ta parta je skvělá, dělá blbiny a strašně ji to baví. Chemie mezi nimi funguje úžasně. Mně při natáčení tekly slzy ,“ říká Pavel Zedníček, který v roli moderátora celou hvězdnou improvizační show řídí. Jeho slova potvrzuje i herec Marek Taclík: „ Divák pozná známé herce tak, jako kdyby s nimi jel na tábor nebo šel na nějaký večírek. Ty hry jsou takové seznamovací a lidi jsou při nich velmi trapnokomičtí. Všichni jsou skvělí a Ondra Sokol je král improvizace .“

Známé osobnosti si v každém díle vyzkouší několik improvizačních her. Hned v první epizodě budou Ondra Sokol a Eva Burešová zavěšení vzhůru nohama a zahrají scénku na téma pečení pizzy. Součástí každého dílu je jedinečná hra „Šikmá plocha“, ve které hvězdní hosté hrají vtipné scénky odehrávající se uvnitř místnosti, která je postavena pod 22,5stupňovým úhlem.

▲ Pavel Zedníček v pořadu Možné je všechno! (foto: archív TV Nova)

„ Diváky bych rád pozval na něco neuvěřitelného. Budou svědky událostí, na které nikdo z nás nebyl úplně připravený. Z 99 % procent je to čirá improvizace, anebo dokonce - nebojím se říct -přímo boj o život. Improvizaci se běžně nevěnuji a rád jsem se jí přiučil ,“ vzpomíná na natáčení Martin Pechlát a Ondřej Sokol doplňuje: „ Upřímně se improvizace dost bojím, ale vlastně nikdy nejsem šťastnější, než když improvizuju. Vždy musím překročit malej strach a pak už to jde nějak samo. Všechny hry, kterých jsem se zúčastnil, mi přišly děsivý. Když mě třeba pověsili hlavou dolů, zažíval jsem šílenou paniku a téměř nevím, co se tam dělo. Ale když jsem byl v roli diváka, měl jsem milion nápadů a hrozně bych to chtěl hrát s nimi .“

První díl hvězdné improvizační show Možné je všechno! uvede TV Nova 31. srpna ve 20:20 a hned dvě epizody budou v sobotu večer na Voyo.

zdroj: Nova