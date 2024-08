Prima přichází s reality hrou Zrádci

28.08.2024 14:56

DNES!

Televize Prima navazuje na své úspěšné formáty a ve druhé polovině září přinese divákům zcela unikátní reality hru Zrádci, která strhla rekordy sledovanosti v mnoha zemích po celém světě.

Zrádce bude moderovat Vojtěch Kotek, kterého diváci poznají ve zcela jiné roli, než v jaké ho doposud měli možnost vidět.

Zrádci jsou v současné době nejúspěšnějším novým formátem, který je postupně uváděn na většině světových trhů. Základním princem pořadu je zábavná hra Městečko Palermo usíná, která se dočkala velké obliby a je dominantní zábavou prázdnin. Princip hry je jednoduchý - skupiny soutěžících plní denní úkoly, ale zásadní je, že každou noc skupina zrádců jednoho z účastníků ze hry vyloučí. Zbylí účastníci mají možnost hlasováním domnělého zrádce odhalit a toho ze hry vyloučit. Celou dobu divák sleduje klasickou a vlastně i oblíbenou zápletku - kdo vyhraje? Dobro, nebo zlo? Věrní, nebo zrádci?

▲ Reality show Zrádci (foto: FTV Prima)

Divák sleduje strhující detektivku, ve které on na rozdíl od aktérů ví, kdo je zrádce. Díky vybraným soutěžícím se jedná o skvostnou psychologickou hru. Obrovskou přidanou hodnotou je lokalita, kde se Zrádci natáčeli, tedy nádherný hrad Křivoklát.

Zrádce pak moderuje skvělý herec Vojtěch Kotek, kterého diváci uvidí ve zcela jiné roli, a velmi je tím překvapí. „ Ta show je prostě boží! Líbí se mi celý ten set-up, takže se těším a jsem zvědavý, co se vlastně stane. Je to hra, kterou tam ty lidi musí hrát. Musí ji hrát dobře a musí být chytří na to, aby ji hráli dobře. Mě strašně baví se koukat na chytré lidi, jak něco hrají, takže je to velmi vzrušující ,“ říká moderátor Vojtěch Kotek.

„ Mám obrovskou radost, že se nám podařilo vyrobit pořad, který tady doposud nebyl. Zrádci jsou propracovaná reality hra od samého začátku až do konce. Mohu prozradit, že diváci budou naprosto šokovaní z toho, co uvidí ,“ říká programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.

Zrádci už ve druhé polovině září na Primě.

zdroj: FTV Prima