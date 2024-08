Déčko slaví 11 let

28.08.2024 12:38

DNES!

Už v září zahájí novou sezonu ČT :D zábavně-naučný cyklus My se máme s moderátorem a oceňovaným popularizátorem vědy Danielem Stachem. Herec Luboš Veselý bude průvodcem seriálu o přírodě a mezigeneračních vztazích Můj dědeček zálesák. Poprvé se v programu objeví také pořady Hravě to zvládneme! nebo Elin supertajný deník.

Všechny jsou pak tematicky spjaté s nadcházejícím ročníkem celoroční soutěže - tentokrát s názvem Uka dobro! Dětský program České televize je aktuálně druhým nejsledovanějším mezi evropskými dětskými veřejnoprávními televizemi. Vyplývá to z dat Evropské vysílací unie za rok 2023.

„ Jsem rád, že Česká televize má program, který svými pořady i dalšími aktivitami dlouhodobě děti nejen baví, ale také vzdělává a motivuje je k dozvídání se věcí kolem nich. Těší mě, že projekty reflektují pestrost barev, kterou Déčko nosí ve svém logu, jelikož dětství má být barevné, radostné a plné rozmanitých událostí a okamžiků, které si pamatujeme po celý život. Právě proto si vážím toho, že už tady vyrostla generace, která může říct, že součástí jejího dospívání bylo i Déčko. Kvalitní obsah v televizi i na webu a také množství akcí a soutěží, které děti lákají ven od televize, jsou odrazem, co vše již jedenáctým rokem dětem a jejich rodičům přináší. Do dalších let bych Déčku přál, aby se tvůrcům stále stejně dobře dařilo hledat zajímavé náměty ke zpracování, a také zvídavé dětské diváky, které nadále bude bavit společné dobrodružství s déčkovými hrdiny ,“ přeje generální ředitel ČT Jan Souček.

▲ Kdopak by se čertů bál (foto: Česká televize)

Mezi nejsledovanější pořady Déčka dlouhodobě patří Studio Kamarád známé již několika generacím, zpravodajské Zprávičky nebo pořady Tamtam s tipy na výlety a Draci v hrnci pro malé milovníky gastronomie. „ Déčko zahájilo druhou dekádu své existence. Jestliže ta první byla ve znamení růstu od dětských plenek a prvních krůčků až k prosazení vlastní cesty, pak můžeme očekávat, že ta druhá bude bouřlivá - přijde puberta, obhajoba vlastní samostatnosti, dospělost. Přes všechny etapy zatím Déčko stále proplouvá na čele evropského pelotonu dětských veřejnoprávních televizí a já jsem hrdý, že toto mohu již jedenáctým rokem od kormidla hlásit. Naší prioritou vždy bylo a bude zábavné vzdělávání. Nikdy jsme se nesnažili suplovat rodinu či školu, ale nabídnout alternativní směr, který podpoří zvídavost, nadšení, zábavu, a to vše na poli nových zkušeností. V tomto našem snažení nám pomáhají instituce a science centra po celé České republice, s jejichž podporou jsme od roku 2017 vybudovali spolupráci nemající v evropském kontextu konkurenci. Déčku dál přeji mnoho spokojených diváků a nám všem radost a uspokojení z dobře odvedené práce ,“ vyzdvihuje výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.

Premiérové pořady hned od září na Déčku

V šestnácti epizodách pořadu My se máme představí jeho průvodce Daniel Stach s dětskými reportéry Žofkou a Michalem dětem oblasti, ve kterých jako národ vynikáme a jsou pro nás typické. Třináctidílný seriál Můj dědeček zálesák s hercem Lubošem Veselým nadchne malé zvídavé diváky zajímavostmi o přírodě, ale také jim ukáže, jak oboustranně obohacující a důležité jsou mezigenerační vztahy. Oba projekty se na obrazovkách objeví už 2. září. O dva dny později se pak diváci mohou těšit na premiéru cyklu Hravě to zvládneme! který v rámci dvanácti dílů nabídne rady a tipy na zvládání prvních samostatných úkolů a činností v domácnosti.

▲ Elin supertajný deník (foto: Marie Baráková, Česká televize)

Tradiční večerníčky pro každého

Od 1. října se odvysílá šest nových dílů večerníčku Kdopak by se čertů bál s hlasem Ivana Trojana. „ Večerníček je již jedenáctým rokem nejoblíbenějším původním pořadem pro děti na programovém okruhu Déčka. Jeho tradice se rodí na televizních vlnách ČST/ČT bezmála již šedesát let, příští rok si budeme připomínat jeho kulaté výročí. Mnohé tituly z bohatého archivu převážně animované produkce patří do zlatého fondu tvorby pro děti. Večerníček byl od začátku považován za titul určený dětem, ale během let se z něho stal multigenerační pořad, který propojuje celé rodiny. Za tajemstvím úspěchu mnoha z nich stojí nejen kvalitní literární námět, ale také originální výtvarný rukopis i kreativní a nápaditá režie. Proto jsem rád, že mohu říct, že přední talentovaní tvůrci z oblasti české animované tvorby podporují a rádi tvoří fenomén jménem večerníček ,“ přibližuje programový dramaturg ČT :D Miloš Zvěřina. Ve výrobě je nyní dalších sedm sérií pro děti, a to například O pejskovi a kočičce, Příhody Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence či pokračování příběhů jezevce Chrujdy i party ze Čtyřlístku.

Soutěže a web ČT :D

„ Web Decko.cz je prostor, kde se děti mohou volně, a hlavně bezpečně pohybovat. Přináší různorodý obsah, kterým jsou nejen videa a hry, ale také kvízy, návody, interaktivní komiksy, pracovní listy a mnoho dalšího. Snažíme se děti podporovat v samostatném myšlení, odpovídáme na jejich otázky a učíme je o bezpečnosti na internetu. Dlouhodobě nejúspěšnějšími projekty jsou interaktivní adventní kalendář a prázdninová soutěž, která motivuje děti s jejich rodinami k výletům po České republice. Za zmínku stojí také nové díly oblíbeného webového pořadu Žeprej, který vysvětluje pojmy ze světa dospělých, nebo projekt Mistrovství Déčka v poezii, v němž chceme ukázat, že poezie nemusí být nuda ,“ přibližuje Veronika Součková, manažerka webu Déčka.

Kromě letní soutěže nabízí Déčko i velkou, celoroční, do které se děti mohou zapojit každý měsíc s jiným úkolem. Letošní ročník s tématem Uka dobro! zaměřeným na mezilidské vztahy začíná už 16. září a zároveň tematicky navazuje na premiérové pořady v televizním programu. „ Rádi bychom děti motivovali k budování dobrých vztahů. Povzbudili je k tomu, aby se učily vnímat potřeby druhých, uměly naslouchat, všímaly si lidí kolem sebe. Zároveň jim chceme ukázat, jak se mohou vypořádat s tím, co jim v této cestě stojí. V tom jim může napovědět minipořad, který poskytne inspirativní návod, jak si poradit se záškodníky, jako je například závist, lhostejnost, stud, strach či pomluvy ,“ představuje projektová manažerka ČT :D Monika Mrázová. Více informací o probíhajících soutěžích najdete na webu decko.ceskatelevize.cz/souteze.

ČT edu už nabízí přes čtyři tisíce pracovních listů a na dvanáct tisíc videí k výuce

„ ČT edu se stalo pro učitele důvěryhodným a ověřeným zdrojem, který přináší podporu a inspiraci při výuce. Nabízí přes 12 000 videí vhodných pro výukové účely a více než 4 000 pracovních listů, které ve spojení s videi tvoří užitečný balíček do hodiny. Největší zájem je o videa zaměřená na tradice, významná výročí a přípravu žáků na přijímací zkoušky na střední školy ,“ shrnuje Anna Kabelková, vedoucí redaktorka ČT edu. Právě proto ČT edu připravilo nový seriál Jak (si) vybrat střední školu. Všechny díly budou na webu dostupné během října s předstihem před podáváním přihlášek. Zaměří se nejen na úplný začátek při rozhodování ohledně vhodného oboru, ale také na případnou prioritizaci škol z vícero možností, na dny otevřených dveří, a dokonce i na studium v zahraničí. K sérii bude připravena i řada doprovodných materiálů.

zdroj: ČT