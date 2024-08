Petr Konáš jako záporák v seriálu Duch 2 na TV Prima

31.08.2024 15:44

Štěpán Benoni se jako policista Emil opět vrhá po boku ducha Darka (Predrag Bjelac) na hon zločinců. Do jednotky organizovaného zločinu nastupuje nová posila - kapitánka Havránková (Leona).

Emil tak dostává novou parťačku, o kterou se musí postarat. Do toho se objeví komplikovaný případ pěti únosů movitých podnikatelů a jeden z nich je právě Petr Konáš.

Nejdřív se z něj stane oběť, záhy spadne do kategorie podezřelých. Herec Petr Konáš opět okusí roli záporných padouchů. „ Zase další takový namyšlený, nabubřelý, sebestředný chlap. U nás na vesnici se říkalo ,tuzíček‘. Prostě když byl někdo takový samolibý, navoněný a vystajlovaný, tak se jim tak říkalo. Dnes bych řekl šampónek ,“ popisuje svoji postavu Petr Konáš, který je na záporné role zvyklý a kriminální seriály má velmi rád. A nejen proto, že si díky nim může vyzkoušet natáčení nebezpečných scén.

▲ Duch II (foto: archív TV Prima)

„ Vždy se těším. Baví mě ty střílečky a takové to hraní si na kaskadéra. Ti mě většinou chválí, že mi to jde, a rádi by mě přijali do svých řad. Prý by potřebovali takového hubeňoura, jako jsem já. Že těch svalnatých už mají dost ,“ vzpomíná na natáčení herec a prozradil, že v seriálu Duch 2 dostal do ruky i zbraň.

„ Vždy si nechám poradit, jak se zbraní zacházet, ale nějaký zásadní respekt k tomu nemám. Střelné zbraně mě nikdy moc nepřitahovaly, mě spíš fascinovaly sečné, konkrétně katana. Mám takovou zvláštní slabost pro samurajský meč. Koukat tak na film Kill Bill, to jsou pro mě Vánoce. Možná se mi někdy zadaří ,“ vyslovuje své přání Konáš. Scénáristé si pro něj připravili jednu náročnou scénu.

„ O co přesně jde, prozradit nemůžu, ale jen řeknu, že jsme měli kolem sebe profíky a muselo se vše dopředu dobře nazkoušet, aby to klaplo. Natočilo se to hned na první dobrou ,“ naznačuje herec, který musel vystřelit i na svou kolegyni Leonu - nováčka seriálu.

„ Herecký úkol zněl jasně, takže jsme genderově korektní. Je tady století emancipace. Když se chtějí holky prát, tak ať se s námi perou. Nemám s tím problém ,“ dodává s úsměvem herec. Jak to nakonec dopadne a co všechno se díky němu v seriálu zkomplikuje, nebo naopak vyřeší? Už v sobotu, v dalším pokračování seriálu Duch 2 na televizi Prima.

zdroj: FTV Prima