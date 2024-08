TV Doma přináší romantiku a emoce již 15 let

30.08.2024 11:45

První tematická televizní stanice skupiny Markíza, zaměřená primárně na ženské publiku, vstoupila na slovenský televizní trh v pondělí 31. srpna 2009.

Tuto sobotu 31.8.2024 uplyne již 15 let od zahájení vysílání TV Doma. Program primárně cílí na ženské publikum, kterému nabízí romantické filmy, seriály a telenovely.

▲ TV Doma slaví již 15 let (foto: TV Markíza)

Na své 15. narozeniny upozorňuje stanice během celého léta své diváky i přímo ve vysílání sloganem "Už 15 rokov vo vašich srdciach". Divákům již TV Doma přinesla několik dárků jakým byl návrat legendárního sitcomu Frasier, který doplní i úplně nové části, atraktivní seriálová novinka Bull: Súdny špecialista či jedna z nejlepších hodnocených tureckých telenovel posledních let Dcéry pani Fazilet.

▲ Vývoj loga stanice TV Doma (foto: TV Markíza)