CANAL+ uvede již za měsíc minisérii Dcera národa

30.08.2024 10:59

Minisérie Dcera národa s talentovanou herečkou Antonií Formanovou v hlavní roli bude uvedena 29. září v premiéře v České republice a na Slovensku. Vizuálně originální šestidílná minisérie vznikla v režii Matěje Chlupáčka a Cristiny Groșan pod značkou CANAL+ Original v koprodukci s Českou televizí a v produkční společnosti Barletta.

„ Společnost CANAL+ v České republice a na Slovensku loni uvedla na trh streamovací službu a nyní zde v premiéře představuje velmi originální minisérii Dcera národa, první projekt vlastní tvorby v České republice. Diváci budou mít možnost od září sledovat minisérii jak v lineárním vysílání na programu CANAL+ Action, tak i na streamovací platformě CANAL+ ,“ podotýká producentka Lada Dobrkovská ze společnosti CANAL+. Dcera národa je moderně pojatá minisérie inspirovaná životem dcery slavného českého novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského Zdeňky Havlíčkové. Příběh mladé dívky toužící po lásce a svobodě se odehrává v době národního obrození ve druhé polovině 19. století, kdy se formovala česká společnost a národní identita.

„ Přestože se příběh Zdeňky Havlíčkové odehrál před 200 lety, obsahuje mnoho současných témat. V první řadě téma ženské emancipace, ale i příběh o umělém vytváření společenského ideálu, který je pak možné politicky využít. Dnes bychom řekli příběh o zneužití moci PR - a to je asi to, co mě na této minisérii zaujalo nejvíce ,“ říká kreativní producent České televize Jan Lekeš.

▲ Dcera národa (foto: Aleš Král Barletta)

Dcera národa nabízí zcela jiný a zábavný pohled na dějiny v srdci Evropy, ale také obecná témata spojená s dospíváním tehdejší mladé generace. Antonie Formanová ztvárnila slavnou i zatracenou „dceru národa“ jako silnou a zajímavou ženskou osobnost, která vzdoruje záměrům obrozenců, jejichž cílem je vytvořit z ní symbol české společnosti. Obrozence si zahráli významní čeští herci Jiří Langmajer, Jan Vlasák, Vladimír Javorský, Leoš Noha nebo Robert Mikluš. V příběhu lásky a přátelství pak Formanové sekundují Ladislav Hampl a mladí herci Daniel Kadlec, Vojtěch Machuta, Martina Jindrová, Mark Kristián Hochman a Jakub Jelínek.

Minisérie vznikla v režii Matěje Chlupáčka a Cristiny Groșan pod značkou CANAL+ Original v koprodukci s Českou televizí a v produkční společnosti Barletta. Režisérská dvojice zpracovala se scenáristkou Lucií Vaňkovou historické téma v moderním pojetí. Minisérie vytváří zcela inovativní styl, který díky kameře Martina Douby a maďarského kameramana Márka Györiho akcentuje trendy současné kvalitní seriálové tvorby. Nedílnou součástí vizuálního přístupu je práce architekta Henricha Borárose a barevná koncepce kostýmní návrhářky Jarmily Dunděrové, která ve spolupráci s přední českou módní návrhářkou Zuzanou Kubíčkovou vytvořila originální kostýmy.

Střihu se ujal Jan Daňhel. Tvůrci ke spolupráci přizvali také talentované české začínající zpěvačky Annabelle, Amelii Sibu nebo Aiko. Jejich písně zazní v seriálu vedle komponované moderní hudby britského skladatele Simona Goffa, který hudební doprovod tvořil také na motivy skladatele Antonína Dvořáka.

zdroj: CANAL+