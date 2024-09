Davis Cup 2024 živě a volně na DF1 HD

09.09.2024 10:33

DNES!

Skupinovou fázi tenisového turnaje Davis Cup 2024 bude možné sledovat v přímých přenosech a zdarma díky německé televizi DF1 HD, která je šířena přes evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E.

Provozovatel televize DF1, společnost DF1 Media GmbH, si zajistil od poskytovatele globální sportovní platformy DAZN vysílací práva na přímé přenosy skupinové fáze Davis Cupu 2024.

Skupinová fáze 112. ročníku Davis Cupu se uskuteční od 10. do 15. září 2024. Smlouva s DAZN umožňuje vysílat všechny zápasy německého týmu ve dvouhře a čtyřhře z Hengqin International Tennis Center v Zhuhai (Čína).

Přímé přenosy na DF1:

• Německo vs. Slovensko: úterý 10.9.2024 od 8:00 hodin

• Německo vs. Chile: čtvrtek 12. září 2024 od 5:00 hodin

• Německo vs. USA: sobota 14. září 2024 od 8:00 hodin

zdroj: satnews.de + DF1