MAGENTA TV s novými tarify Plus

05.09.2024 11:01

DNES!

Na záklazníky MAGENTA TV telekomunikačního operátora T-Mobile čekají nové tarify. Od 4. listopadu 2024 bude postupně aktivovat nové balíčky Plus, které budou stavět na inovované videotéce.

Uživatelé MAGENTA TV získají přístup ke stovkám kanálů s funkcí zpětného zhlédnutí i možností sledování na více zařízeních. Součástí nabídky je také VOD služba Videotéka, která se s novými tarify MAGENTA TV Plus a MAGENTA TV SAT Plus dočká zásadního rozšíření a bude v ceně tarifů S Plus a vyšších. Videotéka nově přinese více než 4 000 filmů a seriálů různých žánrů. Nebudou chybět dětské pořady jako Mach a Šebestová nebo Ovečka Shaun. Dále také dokumenty, dramata, komedie, publicistika, ale i oblíbené české klasiky jako Kolja či Pelíšky a také nedávno natočený film Jan Žižka. Operátor nově zařadí tzv. MAGENTA kino s výběrem titulů z Videotéky, to bude k dispozici na EPG pozici 20.

Nová nabídka zahrne i kanály Nova Sport 5 a 6, které se stanou pevnou součástí tarifů M Plus a vyšších a přinesou atraktivní sportovní obsah včetně závodů F1, přenosů MotoGP, UFC nebo předních fotbalových evropských lig. S aktualizací nabídky MAGENTA TV již nebude možné přistupovat do Voyo a Voyo Start.

„ Nové tarify a portfolio kanálů reaguje na měnící se prostředí, dodavatelské změny, a především na požadavky našich zákazníků, kteří stále více využívají on-demand služby. Proto jsme se rozhodli posunout MAGENTA TV opět o krok dál a nabídnout inovovanou Videotéku, která divákům přinese širokou paletu jejich oblíbených titulů ,“ doplňuje Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje v T-Mobile.

Digitální internetovou a satelitní televizi MAGENTA TV využívá 274 tisíc zákazníků.

MAGENTA TV s tarify Plus od 4. 11. 2024