V Polsku odstartoval program CANAL+ 360

13.09.2024 13:57

DNES!

Na polském trhu spustila společnost CANAL+ nový program s názvem CANAL+ 360. Stanice začala vysílat dnes v 6:00 hodin ráno a nahradila původní program CANAL+ Family.

Ještě předtím polský regulátor médií KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) informoval, že schválil změnu názvu CANAL+ Family na CANAL+ 360.

▲ Stanice CANAL+ 360 (foto: satkurier.pl)

Pod novým názvem CANAL+ 360 se zvýší podíl sportovních pořadů na minimálně 20 procent v čase od 6:00 do 23:00 hodin (doposud to bylo jen 8 procent). CANAL+ 360 je stanicí s univerzálním obsahem, stejně jako původní CANAL+ Family. Licence pro CANAL+ 360 platí do 29. srpna 2030. Původní CANAL+ Family začal vysílat 5. dubna 2013.

CANAL+ 360 je prémiový program pod značkou CANAL+ a divákům nabízí sportovní přenosy jako polské PKO BP Ekstraklasa, tenisové turnaje WTA 250, bojové sporty a zápasy Ligy mistrů UEFA.

technické parametry - CANAL+ 360 HD:

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 11,411 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Conax + Viaccess

zdroj: satkurier.pl