SledovaniTV: Dvě dokumentární stanice v září pro všechny

17.09.2024 13:25

DNES!

SledovaniTV zpříjemňuje dětem začátek školního roku speciální nabídkou: dětský balíček na první měsíc jen za 1 korunu. Všichni uživatelé navíc získají zdarma přístup k dokumentárním stanicím Discovery a Travel Channel.

V průběhu září a října mohou uživatelé objednat Dětský balíček za akční cenu 1 Kč na první měsíc. Po uplynutí bude balíček účtován běžnou cenou 69 Kč. Tento balíček zahrnuje 8 stanic pro děti všech věkových kategorií, z nichž některé vysílají v angličtině, což může pomoci s prvními krůčky ve studiu tohoto jazyka

Zářijové promokanály přinášejí divákům širokou škálu informací z různých oblastí. Discovery nabídne populárně naučné pořady, jako jsou Jak se to dělá, Schováno v kůlnách či Lovci odpadu. Na stanici Travel Channel se mohou diváci vydat i do nejzapadlejších koutů světa prostřednictvím pořadů jako Záhady hradů, Výprava do neznáma či Nejhrůznější místa Ameriky.

„ Podzim tradičně znamená konec dovolených a návrat k televizním obrazovkám. Proto jsme se rozhodli našim divákům nabídnout možnost pokračovat v objevování světa prostřednictvím cestopisných pořadů zdarma. Navíc zpříjemňujeme začátek školního roku dětskými pořady za výhodných podmínek ,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.

zdroj: SledovaniTV