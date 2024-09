SkyShowtime zařadí The Madison či A Recipe for Murder

17.09.2024 10:09

Na SkyShowtime se objeví hvězdné seriály s Harrisonem Fordem, Helen Mirren, Jodie Turner-Smith, Michaelem Fassbenderem, Richardem Gerem a Michelle Pfeiffer.

Franšíza Yellowstone na SkyShowtime pokračuje ve svém odkazu a uvádí The Madison. Na diváky čekají i nové řady oblíbených seriálů na SkyShowtime zahrnují i 1923 (2. řada), Star Trek: Strange New Worlds (3. řada) nebo Yellowjackets (3. řada). SkyShowtime pokračuje v přidávání nových lokálních a původních titulů včetně španělského seriálu A Recipe for Murder.

Součástí rostoucí nabídky seriálů na této platformě je i pokračování seriálu Yellowstone - The Madison - od na Oscara® nominovaného scénáristy Taylora Sheridan, ve kterém hraje Michelle Pfeiffer, trojnásobná nominantka na Oscara®, držitelka ceny Golden Globe® a nominantka na cenu Emmy®. Jde o další seriál, který vzešel ze světa Yellowstone. Předplatitelé budou moci sledovat také 2. řadu oceňovaného prequelu 1923 s Harrisonem Fordem a Helen Mirren v hlavních rolích. Seriál vypráví o Duttonových, kteří se na počátku 20. století musí vypořádat s novými výzvami, jako je narůstající expanze na západ, prohibice a velká hospodářská krize. Diváci se dále mohou těšit na nový dokument Yellowstone 150 s Kevinem Costnerem, který prochází Yellowstonským národním parkem a popisuje události, které vedly k jeho zachování.

Mezi další favority sezóny se řadí Yellowjackets (3. řada), sledující fotbalový tým extrémně talentovaných středoškolaček, které přežijí pád letadla hluboko v kanadské divočině. Na platformu se vrací také Star Trek: Strange New Worlds (3. řada), sledující i nadále dění kolem kapitána Christophera Pikea v době, kdy řídil loď U.S.S Enterprise.

Mezi exkluzivními seriály, které míří na SkyShowtime, nechybí ani 10dílný politický thriller The Agency s dvojnásobným nominantem na Oscara® Michaelem Fassbenderem a výkonným producentem Georgem Clooneym. Seriál vychází z populárního francouzského dramatu Le Bureau des Légendes a vypráví o tajném agentovi CIA jménem Martian, který dostane rozkaz opustit svůj život v utajení a vrátit se na londýnskou stanici. Když se objeví jeho dávná láska, zažehne v něm opět romantické city. Jeho kariéra, pravá identita i celá mise jsou v rozporu s jeho srdcem, když je oba ženou do smrtící spleti mezinárodních intrik a špionáže. V seriálu se také objeví Richard Gere, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, John Magaro a Katherine Waterston.

Do nabídky SkyShowtime se přidává také Lockerbie: A Search for Truth, pětidílná minisérie o katastrofě z roku 1988 ve městě Lockerbie, při které zahynulo 259 pasažérů a posádka letu 103 Pan Am. Letadlo explodovalo 38 minut po startu právě nad klidným skotským městem Lockerbie, kde při pádu letadla přišlo o život dalších 11 obyvatel. Bezprostředně po nehodě a smrti své dcery Flory je do role mluvčího rodin obětí jmenován Dr. Jim Swire (Colin Firth), který má jejich jménem trvat na zajištění pravdy a spravedlnosti. Jim se vydává na nelítostnou cestu přes politické neshody a kontinenty, která neohrozí jen jeho stabilní rodinný život, ale také zcela převrátí jeho důvěru v soudní systém.

SkyShowtime má jako streamovací platforma za cíl rozšiřovat svou nabídku lokální zábavy, takže i nadále investuje do SkyShowtime Original titulů i lokálních děl. Španělský seriál A Recipe for Murder bude nejnovějším přírůstkem. Pětidílný seriál od známého dokumentaristy Joseho Gomeze popisuje násilnou smrt kolumbijského chirurga Edwina Arriety na jednom klidném thajském ostrově. Na vině je 29letý ambiciózní šéfkuchař Daniel Sancho, známý díky svým videím na YouTube. Dokument se zařadí ke skupině již oznámených lokálních titulů, které budou mít premiéru na SkyShowtime, mezi něž patří Mamen Mayo, Schmeichel, Langer a Śleboda.

SkyShowtime také oznámila uvedení Happy Face, který je inspirován skutečným příběhem Melissy Moore, kritiky oceňovaným podcastem Happy Face od iHeartPodcasts a Moore a také autobiografií Shattered Silence. V hlavní roli se představí Dennis Quaid, nominant na cenu Emmy a dva Zlaté glóby. V seriálu ztvární roli sériového vraha, známého pod přezdívkou "Happy Face". Tu získal kvůli smajlíkům, které kreslil na důkazy a pochlubil se tak svými zločiny.

SkyShowtime i nadále rozšiřuje své působivé portfolio o další strhující a exkluzivní seriály, které předplatitelům nabízí ještě více zábavy, jako je například Flight Night: The Million Dollar Heist, kde hrají Kevin Hart, Samuel L Jackson, Taraji P. Henson, Don Cheadle a Terrence Howard. Seriál vychází ze známého true-crime podcastu iHeart a sleduje nechvalně proslulý příběh o tom, jak ozbrojená loupež v noci historického comebackového zápasu Muhammada Aliho v roce 1970 změnila nejen život jednoho muže, ale nakonec proměnila Atlantu v „Černou Mekku.“ Do nabídky se přidává i Dexter: Resurrection v hlavní roli s držitelem Zlatého glóbu a vítězem Ceny SAG Michaelem C. Hallem, který se vrací jako Dexter Morgan. Bude také vypravěčem již dříve oznámeného seriálu Dexter: Original Sin. Další tituly, které přibudou do nabídky, jsou Teacup, Hysteria! a ďábelsky zvrácený příběh o zuřivosti Sweetpea s Ellou Purnell v hlavní roli.

Kromě již zmíněných titulů oznámila SkyShowtime také několik trháků a oblíbených rodinných premiér pro předplatitele, jako je IF, Kung Fu Panda 4, Abigail, A Quiet Place: Day One, Back to Black, Monkey Man nebo The Fall Guy.

SkyShowtime v říjnu doplní svou širokou nabídku také o výběr nejoblíbenějších reality shows, jako Below Deck, Catfish: The TV Show, Ex on the Beach, Keeping Up With The Kardashians, Million Dollar Listing (Los Angeles a New York), vybrané řady z franšízy The Real Housewives, MTV Cribs, franšíza Teen Mom, Top Chef a Vanderpump Rules.

Přesné datum premiéry zmíněných titulů bude oznámeno později.

