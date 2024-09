Na Prima COOL startuje Partička Nová krev II

24.09.2024 11:36

DNES!

Po loňské úspěšné sérii se vrací novinkový formát Partička Nová krev II, která spojuje oblíbené hry z legendární Partičky, hledání improvizačních talentů i komiky, které máte rádi.

Komu se podaří dojít až do finále a získat vítězství v této netypické disciplíně? Pojďte se pobavit na účet odvážných nováčků!

Od 30. září každé pondělí ve 21.15 premiérově na Prima COOL

▲ Partička Nová krev II brzy na Prima COOL (foto: FTV Prima)

Talentová soutěž o nejvtipnějšího improvizátora. Pozor! - to není Prima Partička, to je Partička Nová krev. Budeme hledat rozeného vtipného improvizátora, protože i improvizace je talent. Účastnící projdou sítem úkolů a her známých z Partičky, aby na konci zůstal jen ten nejlepší. Podaří se sestavit oživenou Partičku, novou krev? Novinkou letošní série je, že porotu této inovativní show tvoří Richard Genzer, Michal Suchánek, Dan Dangl a do čtveřice se k nim za porotcovský stolek přidává Michal Novotný. Průvodcem a režisérem těchto zábavných večerů plných improvizačních soubojů není nikdo jiný než osvědčený otec Partičky - Daniel Dangl.

Aktuální řada přinesla po loňské premiéře mnohem větší zájem účastníků, kteří se chtějí stát novou tváří Partičky. A podle hodnocení porotců také vzrostla několikanásobně úroveň soutěžících. Možná je to tím, že už tuší, do čeho půjdou, a rovněž naši hodnotitelé ví, jak v nich skrytý improvizační talent odhalit. Během dvanácti dílů postupně vybereme finálovou sestavu těch nejlepších, až z nich nakonec zůstane superfinálová improvizační čtyřka. Ale vítěz bude jen jeden a tomu se stejně jako loni dostane pocty zahrát si se skutečnou legendární Prima Partičkou v Silvestrovském speciálu i dalších partičkovských dílech a show.

zdroj: FTV Prima