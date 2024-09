Hrdinové z The Walking Dead jsou zpět na AMC

23.09.2024 10:29

DNES!

Oblíbené postavy Carol a Daryl opět vstoupí na televizní obrazovky. V postapokalyptické Francii čelí nejen oživlým mrtvým, ale také démonům své minulosti a násilným střetům.

Napínavé hororové večery s nimi mohou diváci prožívat od 30. září každé pondělí od 22 hodin na televizní stanici AMC. Ve Španělsku se zároveň začíná natáčet třetí série.

Televize AMC uvádí současně s celosvětovou premiérou také v Česku nové díly The Walking Dead: Daryl Dixon. Jak napovídá podtitul druhé série The Book of Carol, na obrazovky se jako jedna z hlavních postav vrátí diváky oblíbená Carol ztvárněná herečkou Melissou McBride.

▲ The Walking Dead: Daryl Dixon uvede AMC (foto: Stephanie Branchu/AMC)

Zatímco Daryl (Norman Reedus) dál putuje poničenou, ale stále vzdorující Francií s nadějí, že najde cestu zpět domů, Carol bojuje za nalezení svého ztraceného přítele. To vše na pozadí nově vznikajícího náboženského hnutí, ve světě plném nebezpečných zombie i násilných střetů.

V seriálu The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol hrají Norman Reedus, Melissa McBride, Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Charrier, Romain Levi a Eriq Ebouaney, výkonnými producenty jsou showrunner David Zabel, Scott M. Gimple, Norman Reedus, Melissa McBride, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman a Steve Squillante.

Postava Daryla Dixona v původní komiksové předloze chybí a vznikla přímo pro potřeby televizního zpracování. Diváci si ho ale oblíbili natolik, že se stal ústředním hrdinou tohoto spin-offu. AMC již oznámilo začátek natáčení třetí série, která se bude odehrávat ve Španělsku a nabídne tak opět nové atraktivní kulisy pro postapokalyptický zombie svět.

Druhou sérii The Walking Dead: Daryl Dixon vysílá od 30. září stanice AMC každé pondělí od 22 hodin.

zdroj: AMC