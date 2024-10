Co k nedělnímu obědu? Pořad Ledničko, vyprávěj! napoví. Na TV Nova od 3.11.

29.10.2024 11:06

DNES!

Od 3. listopadu zařadí televize Nova do vysílání nový pořad, zábavnou kuchařskou show Ledničko, vyprávěj! Své pravidelné místo bude mít v nedělním programovém bloku v 11.05 hodin.

Pořadem provází Veronika "Besky" Beskydiarová, vítězka kuchařské show MasterChef Česko z roku 2021. Role kuchařů se ujali Přemek Forejt a Jan Punčochář.

„ Každý týden si Veronika 'Besky' Beskydiarová pozve dva hosty, kteří přinesou svou nejoblíbenější surovinu. Z těchto surovin pak budou Přemek Forejt a Honza Punčochář v kuchařském duelu připravovat nedělní oběd. Kdo získá Řád červené ledničky? Zvítězí Honzova tradiční kuchyně, nebo Přemkův moderní přístup? A jak jim 'zavaří' naši hosté? Zaposlouchejte se do těch nejchutnějších příběhů a inspirujte se pro svůj vlastní nedělní oběd ,“ stojí v anotaci pořadu.

▲ Nový pořad na TV Nova Ledničko, vyprávěj! (foto: Klára Cvrčková, TV Nova)

Mezi hosty se objeví řada VIP osobností z různých oborů, například herečky Zlata Adamovská a Chantal Poullain, známé tváře televize Nova Lucie Borhyová a Rey Koranteng, herečka a moderátorka Dana Morávková, zpěvačka Tonya Graves, herečka Jana Bernášková s dcerou, plastický chirurg Ondřej Měšťák, sportovci Pavel Horvát, Petr Švancara a mnoho dalších.

„ Je to ideální pořad na nedělní dopoledne - spousta zábavy a dobrého jídla. Navíc se něco naučíte, a to od těch nejlepších kuchařů ," slibuje kreativní producent Pink Production Radovan Síbrt, který pořad připravuje, a poodhaluje hlavní myšlenku pořadu: „ V neděli ráno se probudíte a nemáte tušení, co vařit. A víte, že se blíží návštěva, například tchýně s tchánem. Máte 45 minut na to, abyste to zachránili. Otevřete ledničku a tam najdete pár věcí. Musí to být jednoduché jídlo, které zvládne uvařit každý. Mým záměrem bylo pracovat s touto jejich soutěživostí a ten záměr v tom zůstal. Takže se můžou těšit na jemné pošťuchování, ale vše je v pozitivním duchu. Je to vřelý, přátelský, nedělní pořad. V každé epizodě máme dva hosty, kteří přinesou jednu surovinu, která je pro ně zásadní. Říkáme, že nesmí chybět v jejich ledničce. U někoho je to surovina spojená se vzpomínkami na dětství, u jiného s nějakým zásadním životním obdobím. Naši kuchaři pak tyto dvě suroviny musí spojit a každý připravit nedělní oběd - za pomoci hostů. Vybírali jsme hosty tak, aby byli něčím zajímaví, nemusí to být nutně známé osobnosti, ale důležité je jejich povolání a životní příběh. Přes jejich surovinu a jídlo se o nich dozvídáme víc ," vysvětluje Radovan a dodává: „ Jedním hostem byl operní pěvec Adam Plachetka, jindy přišla farářka Martina Viktorie Kopecká, a jindy zase bývalý fotbalista Pavel Horváth. Hosty vybíráme tak, aby je něco spojovalo, ale současně byli každý naprosto jiný. Jejich osobnost a to, jak se v kuchyni pohybují, přináší další vrstvu vyprávění a zábavy. Protože to má být především zábavný pořad. I když, jak už jsem říkal, měli bychom se také naučit vařit konkrétní pokrmy, nebo se jimi alespoň inspirovat ."

▲ Nový pořad na TV Nova Ledničko, vyprávěj! (foto: Klára Cvrčková, TV Nova)

Moderátorka pořadu Besky se zamýšlí nad tím, co pro ni znamená nedělní oběd: „ Krásné zážitky, emoce, rodinná setkání. Já a můj partner se v neděli potkáváme s rodiči, povídáme si a po obědě hrajeme stolní hry. Moc si těchto momentů vážím .“ Natáčení pořadu si užívá. „Všechno, co tady Přemek s Honzou uvaří, je fenomenální. Přemek je vizionář moderních chutí, zatímco Honza je více tradiční. Od obou jsem ochutnala skvělého králíka. Už jsem si odtud přinesla asi deset receptů,“ říká nadšeně.

Seriál vzniká v souladu se zásadami udržitelného natáčení, udržitelné produkce a principy formulovanými v Memorandu pro udržitelný audiovizuální průmysl signovaným klíčovými hráči české audiovize: APA, ARAS, ČT, FAMU, FTV Prima a TV Nova.

zdroj: Nova