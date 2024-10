Miroslav Donutil řeší Záhadné případy. Už zítra na TV Nova

27.10.2024 21:11

DNES!

V pondělí startuje nový seriál Záhadné případy ve který se na obrazovky TV Nova Miroslav Donutil vrací tentokrát jako léčitel Jaroslav. Poprvé ale v doprovodu své rodiny - v Záhadných případech si spolu poprvé zahrají se snachou Sárou a synem Martinem.

První díl Dokud nás smrt nerozdělí diváci uvidí už v neděli 27.10. ve 20.20 na TV Nova.

Jaroslav, rozumí lidským potřebám a dokáže nahlédnout i do tajemných oblastí mimo běžné chápání. Jeho hlavním nástrojem jsou ruce, mysl a zkušenost. Svoje schopnosti a zkušenosti považuje za dar, cítí se povinen pomáhat světu, i když se většinou tváří, že je to naopak.

„ Záhadné případy jsou obyčejným povídáním o člověku, který by žil normální, obyčejný život, kdyby neměl neobyčejné možnosti, zkušenosti a zvláštní vlastnosti. To je na Jaroslavovi to hezké a zajímavé. A zároveň si s sebou nese jedno neštěstí, pocit viny, který se týká jeho ženy. Možná i z toho důvodu si méně rozumí se svou dcerou, která to zas pociťuje úplně jinak ,“ říká ke své roli Miroslav Donutil a dodává: „ Je to dost odlišná role od těch, které jsem už hrál. Jaroslav je člověk smířený s tím, co dělá. Je to člověk, který má odlišné vlastnosti od obyčejných lidí, jako jsme my, ale podivín to není. Je to spíš zamlklý, submisivní člověk se zvláštními schopnostmi .“

Jeho schopnosti mu pomáhají v odhalování starých tajemství - ať už jde o milovanou osobu, která se i po své smrti snaží zůstat se svými blízkými, rodinu pronásledovanou krutou chybou z minulosti nebo starý dům, který nese prokletí. Během jedné z takových situací se potkají s Petrem (Martin Donutil), veselým a vtipným sympaťákem, a především zapáleným fanouškem všech záhad a tajemství. Společně s ním a dcerou Klárou (Sára Donutilová) řeší nevysvětlitelné jevy, které nečekaně zasahují do života jejich klientů. Při pátrání se setkávají se starými legendami, intuitivními vnuknutími i temnými stránkami lidské povahy. Každý případ odhalí kousek z lidských osudů a tajemství, která sahají daleko za hranice racionálního myšlení. Největší nebezpečí ale nečíhá v nadpřirozenu, ale právě v lidech.

„ Je to poprvé, co si vzpomínám, kdy TV Nova točí seriál, kde hlavní roli hrají situace, které nejdou samy od sebe a běžným rozumem vysvětlit. To mě oslovilo nejvíce: Pojďme udělat něco, co tu ještě nebylo. Nápad vznikl v hlavě scenáristy Štefana Titky. Má obrovskou představivost a rád by točil o jevech, které nejsou na první pohled jednoznačné a je výzva o nich vyprávět televizní seriál ,“ uzavírá kreativní producentka TV Nova Lenka Szántó.

zdroj: Nova