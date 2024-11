Film Jiný vánoční polibek v premiéře na Nova Lady 30. listopadu

26.11.2024 14:03

Nova Lady uvede 30. listopadu ve 20 :15 hod premiéru filmu Jiný vánoční polibek. Jde o romantický snímek z roku 2014, který je volným pokračováním populárního vánočního filmu A Christmas Kiss z roku 2011. I když oba filmy sdílejí podobný název a vánoční atmosféru, jedná se o samostatné příběhy s novými postavami a zápletkou, takže není potřeba vidět první díl, aby si diváci mohli tento film plně užít.

Jedním z klíčových motivů filmu je záměna identity a nečekané nalezení lásky, což jsou velmi oblíbené prvky v romantických komediích. Hlavní postava Jenna, která pracuje jako asistentka bohatého muže, postupně okouzlí jeho bratra, aniž by si ten uvědomil, že se jedná o ženu, kterou by mohl skutečně milovat. Tento motiv připomíná klasické pohádkové příběhy, kde láska překonává společenské rozdíly a omyly.

▲ Jiný vánoční polibek (foto: TV Nova)

Film využívá tradiční vánoční schéma, kde se kromě milostné zápletky objevuje i sváteční atmosféra plná vánočních dekorací, světýlek a sněhu. Děj je zasazen do New Yorku, což jen přidává na vánočním kouzlu, neboť toto město je často považováno za jedno z nejkrásnějších míst během svátečního období. Vánoční dekorace jsou ve filmu hojně využívány a dotvářejí sváteční atmosféru, která divákům přináší pocit klidu a radosti.

Co se týče produkce, Jiný vánoční polibek byl vytvořen pro televizní vysílání, což je běžné pro mnoho vánočních romantických filmů. I přesto, že má film menší rozpočet než hollywoodské blockbustery, jeho hlavní síla spočívá v jednoduchosti a schopnosti oslovit diváky, kteří hledají nenáročnou, ale příjemnou podívanou. Vánoční filmy tohoto typu se často těší velké popularitě, protože lidé si je oblíbí pro jejich laskavé příběhy a pocit naděje, který vyvolávají.

Hlavní role Jenny se ujala herečka Elisabeth Harnois, známá především díky své práci v seriálu CSI: Kriminálka Las Vegas. Jejím romantickým protějškem ve filmu je Adam Mayfield, který má za sebou účinkování v několika amerických televizních seriálech, včetně Days of Our Lives. Díky tomuto filmu oba herci oslovili nové publikum, zejména fanoušky vánočních romantických filmů.

Filmy jako Jiný vánoční polibek mají také schopnost inspirovat diváky k tomu, aby věřili na zázraky, zejména během vánočního období, kdy je celý svět ponořen do sváteční atmosféry a kouzla Vánoc. Tyto příběhy často připomínají, že láska a štěstí mohou přijít z nejneočekávanějších míst a že i malé věci mohou přinést velké změny.

Ačkoliv film nepatří k těm, které by si získaly prestižní ocenění nebo uznání kritiků, mezi diváky si našel pevné místo jako ideální volba pro relaxaci během svátků. Jiný vánoční polibek je často zařazován do seznamů vánočních filmů, které diváci sledují rok co rok, a nabízí jim útěk od každodenních starostí do světa romantiky, pohody a svátečního kouzla. Tento film je skvělým příkladem toho, že jednoduché příběhy mohou mít velký dopad na srdce diváků, zejména když jsou zasazeny do atmosféry Vánoc, kdy se zdá, že všechno je možné.

zdroj: Nova