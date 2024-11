Náhradníci míří na prima+

26.11.2024 11:35

DNES!

Nový seriál z dílny televize Prima - Náhradníci - se divákům představí už 13. prosince na platformě prima+. Nová osmidílná minisérie vypráví příběh manželů Krásových, kteří se rozhodnou svou bezdětnost vyřešit za pomoci náhradní matky.

Eva a Otakar nechtějí dál čekat na něco, co možná nikdy nepřijde, a rozhodnou se proto vyřešit svou situaci za pomoci náhradního mateřství. Spojí se s náhradní matkou z Gruzie, a tím se začne odvíjet příběh o touze a nástrahách spojených s nesnadnou cestou stát se rodičem.

▲ Seriál Náhradníci (foto: FTV Prima)

Manželskou dvojici ztvárnili Kryštof Hádek a Jana Plodková. Ta se musela pro potřeby natáčení vzdát svých blond vlasů. „ Na jedné propagaci filmu jsme se potkaly s režisérkou Alicí Nellis. Ptala se mně, zda by mi vadilo obarvit se na hnědo a mít hnědé oči. Když jsem řekla, že ne, pozvala mě na casting. A ono to vyšlo, i když jsem si nevěřila. Ta změna byla veliká, ale Eva musela mít tmavé vlasy. Je to důležité pro příběh ,“ vysvětluje herečka to, proč šla do tmavých vlasů a do očí si nasazovala hnědé kontaktní čočky.

Eva touží po rodině - chce mít hezký domov, šťastného manžela a šťastné děti. První dvě položky z tohoto seznamu by si mohla asi odškrtnout - bydlí v domě po Otakarově matce, která nyní trvale žije na chalupě, a její manželství s Otakarem se zdá být velmi šťastné. Jen poslední položka, která jí ovšem nyní začíná připadat nejdůležitější, chybí. Eva zoufale touží po dítěti. Do hry tak vstupuje Mariam (Mariam Khundadze), mladá gruzínská žena, matka dvou holčiček, pro které je odhodlána zajistit lepší budoucnost. I za cenu toho, že odnosí další dítě coby náhradní matka, aby si vydělala na možnost plně se osamostatnit a odejít z Gruzie.

„ Jak to funguje u nás s náhradním mateřstvím? Je to evidentně šedá zóna, a ačkoli jsou Náhradníci právě o tom, tak pro mne jako zprostředkovatele charakteru Evy bylo zásadní to, jaká Eva je, jak funguje. Jak na věci reaguje, a hlavně - co má mezi sebou s manželem - s Kryštofem Hádkem - a jak funguje s dalšími postavami. Věci okolo náhradního mateřství pro mne šly trošku mimo ,“ přiznává Plodková.

Celý plán o mateřství je přísně utajený před přáteli i Otakarovou matkou a Eva předstírá těhotenství, aby přírůstek do rodiny nebyl nikomu nápadný. To je zdrojem mnoha drobných patálií, ale vychází to překvapivě dobře až do chvíle, kdy u domku Krásových zazvoní těhotná Mariam s kufrem a oběma dětmi. Tím začíná kolotoč nečekaných komplikací, které se musí řešit.

V minisérii se diváci mohou těšit i na Ivu Janžurovou, Adama Ernesta, Vicu Kerekes, Zuzanu Stivínovou ad.

Režie se ujali Alice Nellis a Jiří Havelka.

zdroj: FTV Prima