METZ nabízí přenosnou chytrou televizi METZ 24MPE7000Z

22.11.2024 10:49

DNES!

Německá značka televizorů METZ přináší na český trhu jednu z nejsnadněji přenosných chytrých televizí na platformě Google TV na světě, METZ Portable TV 24MPE7000Z, ideální pro zábavu na cestách.

Ať už se jedná o venkovní posezení, grilování na zahradě nebo přecházení mezi místnostmi, tento chytrý televizor nabízí až 3 hodiny výdrže baterie, což zaručuje nepřerušovaný filmový nebo sportovní zážitek kdykoli a kdekoli.

Televize METZ Portable TV 24MPE7000Z je navržena tak, aby poskytovala maximální pohodlí při přenášení a poskytovala neopakovatelné zážitky z audiovizuální zábavy doslova kdekoli. Díky praktickému koženému držadlu pro přenášení je televize snadno a elegantně přenosná. Navíc lifestylový design televize vzbudí zaslouženou pozornost okolí. Ultralehká smart TV má hmotnost pouhé 4 kilogramy a měří 36,6 × 54,9 × 7,4 cm (vך×h). Díky DVB-T2/S2/C umožňuje i příjem pozemního vysílání všude tam, kde je dostupné.

▲ Přenosný televizor METZ 24MPE7000Z (foto: METZ)

Trojúhelníkový design se širokou základnou u televize METZ Portable TV 24MPE7000Z zajišťuje stabilitu na jakémkoli povrchu. Obrazovka s technologií Matte Screen přináší bezkonkurenční viditelnost projekce. Antireflexní úprava snižuje odlesky a zajišťuje zřetelný obraz, barvy a kontrast i při jasném slunečním světle.

Obrazovka televize METZ Portable TV 24MPE7000Z má rozlišení 1080P FHD, které je zcela dostatečné při této velikosti a ideální pro práci i zábavu kdekoli na cestách. Navíc tato přenosná chytrá televize využívá technologii Trochilus Extreme Picture Quality Engine pro jemné doladění obrazu, eliminaci šumu a zvýšení kontrastu pro zážitek ze sledování obsahu na standardních FHD displejích. Přenosná smart TV METZ Portable TV 24MPE7000Z používá displej s certifikací TUV Rheinland, je vybavena funkcemi Flicker Free a Low Blue Light, a chrání tak zrak diváků všech věkových kategorií.

Přenosný televizor METZ Portable TV 24MPE7000Z poskytuje i přes své kompaktní rozměry působivou kvalitu zvuku. Jeho přední reproduktory produkují čistý a plný zvuk a vytvářejí pohlcující zážitek, ať už v interiéru nebo venku. Tento přenosný televizor, vylepšený technologií Dolby Audio, nabízí prostorové zvukové efekty pro každou scénu, takže váš filmový večer budete vnímat jako živou událost. Přenosný televizor METZ Portable TV 24MPE7000Z je chytrý televizor na platformě Google TV, a proto nabízí všechny možnosti této platformy. Kromě toho však METZ vyvinul řadu dalších funkcí, díky nimž je sledování televize pro uživatele jednodušší, plynulejší a pohodlnější.

▲ Přenosný televizor METZ 24MPE7000Z (foto: METZ)

Televize METZ Portable TV 24MPE7000Z je doslova centrem zábavy a umožňuje vše, co streamujete, centralizovat na jedné obrazovce. Obsah telefonu nebo tabletu se na televizi snadno přehrává. Pro sdílení fotografií je k dispozici aplikace Google Photos Ambient Mode.

Pro připojení k síti využívá METZ Portable TV 24MPE7000Z dvoupásmovou Wi-Fi, která poskytuje vyšší rychlosti, minimalizuje rušení a zvyšuje stabilitu, zajišťuje bezproblémové a spolehlivé streamování s křišťálově čistým obsahem ve vysokém rozlišení.

Firemní závazek k inovativnímu a uživatelsky orientovanému designu vynesl přenosnému televizoru METZ Portable TV 24MPE7000Z prestižní ocenění Red Dot Award, což je celosvětová značka excelence, která se uděluje za vynikající design výrobků. Oceněný design této přenosné televize přináší nejen výjimečnou estetiku, ale také zvyšuje funkčnost, takže je ideální volbou pro ty, kteří si cení stylu a přenosnosti.

▲ Přenosný televizor METZ 24MPE7000Z (foto: METZ)

Cena a dostupnost

METZ Portable TV 24MPE7000Z, přenosný chytrý televizor s obrazovkou 24 palců je k dostání za cenu 8 999 Kč.

Cena Black Friday

Aktuálně lze využít nabídky Black Friday na Alza.cz za zvýhodněnou cenu 7 190 Kč.

Televizory METZ jsou na českém trhu dostupné prostřednictvím Alza.cz

Shrnutí technických údajů Televize METZ 24MPE7000Z:

SMART LED, Portable TV, 60cm, Matte Screen, HD Ready , 50 / 60Hz, HDR10 and HLG, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 1× HDMI, 1× USB, CI+, LAN, WiFi5 , Bluetooth, Chromecast, HbbTV, Google TV, 2×6 W speaker(s), Dolby Digital Plus and Dolby Audio, E

zdroj: METZ