Prosinec na Netflixu: Sto roků samoty či Příručák

28.11.2024 11:09

Prosincová nadílka filmů, seriálů i dokumentů bude na Netflixu opět bohatá. Pod stromeček si nadělíme očekávanou druhou řadu Hry na oliheň - hráč 456 se opět vrátí do nebezpečné hry, aby ji ukončil. Povede se mu to? Na to si musíme počkat do 26. prosince.

Kromě korejského dramatu se můžete těšit i na magický realismus na obrazovce v seriálové verzi Sto roků samoty a tento prosinec neuvidíme Keiru Knightley pouze v Lásce nebeské, ale na plátna se vrátí v sérii Černá holubice.

Z filmů vás čeká například Marie - velkolepý biblický příběh o jejím dospívání a cestě do Betléma nebo Netflix speciál Nonsense: Vánoce se Sabrinou Carpenter. To i mnoho dalších uvidíte v posledních letošních novinkách na Netflixu.

Seriálové novinky

Prosinec na Netflixu bude nabitý emocemi, dramatem i napětím! Odstartuje ho třetí řadou reality show Ultimátum: Vzít se, nebo vzít roha?, kde šest párů prověří sílu svých vztahů. Kiera Knightley se představí jako špiónka v nové sérii Černá holubice a v Queer týmu přibyde nový člen a již v deváté řadě vyrazí do Las Vegas Čeká vás i magický realismus v první části seriálové adaptace Sto roků samoty, napínavý příběh o hledání domova v Navrch huj a boj o přežití v La Palma. Vrcholem prosince bude návrat celosvětového hitu Hra na oliheň s druhou řadou. A pro sportovní fanoušky tu máme strhující sérii Pólo, která vás nechá nahlédnout do zákulisí koňského póla.

Filmové novinky

Prosinec na Netflixu nabídne i silné filmové zážitky. Marie vypráví velkolepý biblický příběh o jejím dospívání a cestě do Betléma. Napínavý thriller Příručák sleduje letištního sekuriťáka, který se ocitne v nebezpečné hře s vyděračem. Ferry 2 vrací na scénu Ferryho Boumana, kterého pronásleduje temná minulost. A drama Poštovní prapor vypráví skutečný příběh o odvaze černošských vojaček za druhé světové války.

Netflix Special

Netflix v prosinci nadělí speciální vánoční dárek: Nonsense: Vánoce se Sabrinou Carpenter. Popová hvězda Sabrina Carpenter vás okouzlí vánočními hity, překvapivými duety a vtipnými skeči.

Netflix Comedy Specials

Prosinec na Netflixu bude také plný smíchu! Fortune Feimster se ve svém stand-up speciálu Fortune Feimster: Crushing It podělí o vtipné historky ze svého života, včetně svérázných líbánek s manželkou. Nate Bargatze se vrací se svým třetím Netflix speciálem Váš kámoš, Nate Bargatze, ve kterém rozebírá témata jako objednávání pizzy, touha po druhém psovi a spoléhání se na zodpovědnou manželku.

Dokumenty na Netflixu

Prosinec na Netflixu přinese i fascinující dokumentární snímky. Jediná holka v orchestru vypráví příběh průkopnické kontrabasistky Orin O'Brien. Ponořte se do historie s dokumentárním seriálem Churchill a válka. Neuvěřitelný příběh o loupeži kryptoměn sledujte v dokumentu Ukradené krypto: Největší loupež v dějinách. Dojemný krátký dokument Makaylin hlas: Dopis světu ukazuje sílu komunikace. A nahlédněte do života hudebního génia v dokumentu Avicii: Jsem Tim.

Pro nejmenší diváky

Ani ti nejmenší diváci nepřijdou v prosinci na Netflixu zkrátka. Tenkrát na Vánoce slibuje kouzelný příběh o nečekané sněhové bouři a Vánocích, na které se nezapomíná. A v sedmé řadě seriálu Dračí princ čeká Calluma, Ezrana a jejich přátele nejtěžší úkol - zastavit Aaravose jednou provždy.

Netflix Anime

Fanoušci anime se v prosinci na Netflixu mohou těšit na první část závěrečné řady BEASTARS. Sledujte, jak si Rouis a Hal zvykají na vysokou školu, a jak se Legoši zapojí do pátrání po nebezpečném zločinci.

Licencovaná tvorba na Netflixu

A nakonec prosincová nabídka licencované tvorby na Netflixu: Klasická vánoční pohádka Grinch potěší malé i velké. Tonda, Slávka a kouzelné světlo vypráví o neobyčejném přátelství a kouzelné výpravě. Romantická komedie Prázdniny nabídne vánoční pohodu a lásku. Pro fanoušky fantasy je tu Stmívání s romantickým příběhem Belly a Edwarda. Iron Family přináší dojemný příběh o rodině a naději. Barbie se vydává do skutečného světa, aby poznala život obyčejných žen. Válečné drama Hanebný pancharti slibuje napětí a akci. Tajemství staré bambitky 2 zavede diváky do pohádkové říše, kde se bojuje o moc.

zdroj: Netflix