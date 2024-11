Beetlejuice Beetlejuice od 6. prosince na Maxu

29.11.2024 09:37

DNES!

Film Beetlejuice Beetlejuice společnosti Warner Bros Pictures bude mít celosvětovou premiéru v pátek 6. prosince exkluzivně na Maxu. Film bude mít premiéru na lineárním HBO kanálu v 15. prosince.

Na Oscara® nominovaný svérázný tvůrčí vizionář Tim Burton a na Oscara® nominovaný představitel hlavní role Michael Keaton se znovu setkávají ve filmu Beetlejuice Beetlejuice, dlouho očekávaném pokračování Burtonova oceňovaného filmu „Beetlejuice“.

Po nečekané rodinné tragédii se tři generace rodiny Deetzových vracejí domů do Winter River. Život Lydie, kterou stále pronásleduje Beetlejuice, se obrátí vzhůru nohama, když její vzpurná dospívající dcera Astrid objeví na půdě tajemný model města a omylem se otevře portál do posmrtného života. V obou říších se rodí problémy a je jen otázkou času, kdy někdo třikrát vysloví Beetlejuicovo jméno a rozpustilý démon se vrátí, aby rozpoutal chaos jemu vlastní.

Keaton se vrací do své ikonické role spolu s Winonou Ryder („Stranger Things“, „Little Women“) v roli Lydie Deetz a dvojnásobnou držitelkou ceny Emmy® Catherine O'Hara („Schitt$ Creek“, „The Nightmare Before Christmas“) v roli Delie Deetz a novými herci jsou Justin Theroux ("Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi„, ‚The Leftovers‘), Monica Bellucci (“Spectre„, filmy ‚Matrix‘), Arthur Conti (“Dům na draka„) ve svém celovečerním debutu, na cenu Emmy® nominovaná Jenna Ortega (“Wednesday„, ‚Scream VI‘) jako Lydiina dcera Astrid a na Oscara® nominovaný Willem Dafoe (“Poor Things“, ‚At Eternity's Gate‘).

Burton, který je sám sobě žánrově vlastní, režíruje podle scénáře Alfreda Gougha & Milese Millara („Wednesday“), příběhu Gougha & Millara a Setha Grahame-Smithe („The LEGO® Batman Movie“), založeného na postavách vytvořených Michaelem McDowellem & Larrym Wilsonem. Producenty filmu jsou Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper a Burton, producenti Sara Desmond, Katterli Frauenfelder, Gough, Millar, Larry Wilson, Laurence Senelick a Brad Pitt.

Verze tohoto filmového hitu v americkém znakovém jazyce (ASL) bude k dispozici také na Maxu v USA a v Evropě a verze v brazilském jazyce LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) v Brazílii. Verzi filmu v ASL jazyce, kterou připravil tým Max Accessibility Team ve spolupráci se společnostmi Deluxe (ASL) a Iguale (LIBRAS), namluvila Sophia Morales, neslyšící osoba, která si získala popularitu díky svým poutavým interpretacím populárních písní v ASL jazyce na sociálních sítích. Verzi LIBRAS interpretuje Andrey Baptista. Beetlejuice Beetlejuice v ASL a LIBRAS budou k dispozici jako jedinečné tituly v aplikaci Max.

zdroj: HBO