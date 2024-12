Na TV Barrandov se vrací Aleš Cibulka

11.12.2024 15:59

DNES!

Po téměř desetileté pauze se na TV Barrandov vrací oblíbený pořad Sejdeme se na Cibulce s moderátorem Alešem Cibulkou. Diváci se mohou těšit na nové díly plné zábavy a zajímavých hostů. Cibulka svou show odstartuje už na Silvestra, kam si pozval speciální hvězdnou sestavu.

„ Byl jsem pozvaný do pořadu VIP svět a shodou okolností u natáčení byla současná paní generální ředitelka Andrea Geyer. Nenápadně se zeptala, kdyby se náhodou vracely některé pořady a náhodou ta nabídka přišla, jestli bych o ní uvažoval. Budete se divit, ale vůbec bych neuvažoval, já bych opravdu vstoupil tam, kde jsem přestal. No, a za pár dní ta nabídka opravdu přišla ,“ popisuje svůj návrat na obrazovky Cibulka a hned se začala točit oslava konce roku.

▲ Sejdeme se na Cibulce, Silvestr na TV Barrandov a Aleš Cibulka, divadlo Komorní Kalich, Praha. (foto: Karel Šanda, TV Barrandov)

„ Silvestr je v pořadí 115. díl pořadu Sejdeme se na Cibulce. Ten 114 jsme vysílali na Vánoce roku 2015, takže je to jenom taková drobná pauza mezi 114 a 115. dílem je skoro 10 let ,“ počítá Cibulka, který si do silvestrovského pořadu pozval, zpěvačku Milušku Voborníkovou a zpěváka Václava Neckáře.

„ Přízeň diváků je jako živá voda, pookřál jsem. Soukromý Silvestr budu slavit už tradičně se synem Vašíkem a jeho ženou Hankou. Budu se koukat na televizi, jsem vděčný divák. Nekritizuju, těší mě, že se někdo snaží mě pobavit ,“ nechal se slyšet po natáčení Václav Neckář.

▲ Sejdeme se na Cibulce, Silvestr na TV Barrandov a Aleš Cibulka a hosté Zlata Adamovská a Petr Štěpáne, divadlo Komorní Kalich, Praha. (foto: Karel Šanda, TV Barrandov)

Pozvání přijali i manželé Zlata Adamovská a Petr Štěpánek, kteří se ukázali právě v posledním 114. díle pořadu Sejdeme se na Cibulce. „ Rádi jsme opět přijali pozvání. Našeho Silvestra budeme se Zlatou na devadesát devět procent trávit na chalupě. Ať už bude sníh nebo nebude, my si užijeme hlavně klid, protože do Vánoc ještě natáčíme ,“ pochlubil se herec Petr Štěpánek.

Diváci se také mohou těšit na Jana Rosáka, Petra Jablonského, Richarda Nedvěda, Danielu Žákovou, Michala Jankovského, Vlastu Korce, Tomáše Arsova a další hvězdy TV Barrandov.