SkyShowtime v roce 2025: Nové a exkluzivní seriály, nové filmy

20.12.2024 07:30

SkyShowtime odhalila výjimečnou řadu nových titulů, které dorazí v roce 2025, včetně nových a exkluzivních seriálů, původních originálních titulů a prvotřídních hollywoodských filmů. Byla oznámena také data premiér vybraných úspěšných seriálů a filmů.

Mezi nejzajímavější seriály patří dlouho očekávaný Dexter: Original Sin, jenž bude mít premiéru 30. ledna. Prequel seriálu Dexter sleduje Dextera (Patrick Gibson) v Miami na počátku 90. let, kdy se ze studenta stává mstivý sériový vrah. K této sestavě se připojí také politický thriller The Agency, jehož premiéra je plánována na 10. února. V hlavních rolích se objeví dvojnásobný držitel nominace na Oscara® Michael Fassbender spolu s Jeffreym Wrightem, Jodie Turner-Smith a Richardem Gerem. Desetidílný seriál, který vznikl na motivy úspěšného francouzského dramatu Le Bureau des Légendes, sleduje Martiana (Fassbender), tajného agenta CIA, jemuž bylo nařízeno opustit život v utajení a vrátit se do Londýna.

▲ Streamovací platforma SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Lockerbie: A Search for Truth je pětidílná minisérie v hlavní roli s držitelem Oscara®, ceny BAFTA, Zlatého glóbu® a ceny SAG, Colinem Firthem, jejíž vysílání je naplánováno na 28. února. Tento seriál zachycuje katastrofu v Lockerbie roku 1988, během které zahynulo 259 pasažérů a posádka při havárii letu 103 společnosti Pan Am. Letadlo explodovalo 38 minut po startu právě nad klidným skotským městem Lockerbie, kde při samotném pádu letadla přišlo o život dalších 11 obyvatel. Bezprostředně po nehodě a smrti své dcery je do role mluvčího rodin obětí zvolen Dr. Jim Swire (Firth), který se vydává na neúnavnou cestu přes politické neshody a kontinenty, která ohrožuje nejen jeho stabilní rodinný život, ale také naprosto otřese jeho důvěrou v soudní systém.

SkyShowtime také oznámila, že v roce 2025 uvede zbrusu nové, zatím nepojmenované drama od legendárního režiséra Guye Ritchieho. Nový projekt Guye Ritchieho s Tomem Hardym, Piercem Brosnanem a Helen Mirren v hlavních rolích se točí kolem dvou válčících rodin, které sice sídlí v Londýně, ale jejich podniky se rozpínají do všech koutů světa, a naprosto loajálního „agenta“, jehož úkolem je za každou cenu chránit jednu z rodin.

Od 2. ledna bude na platformě uvedeno také ďábelsky zvrácené drama Sweetpea. Tento ďábelsky zvrácený příběh o zuřivosti s Ellou Purnell (Yellowjackets) v hlavní roli je adaptací stejnojmenného románu C.J. Skuseho z roku 2017.

Rok 2025 bude znamenat také příchod seriálu The Madison, nedávno oznámeného pokračování ze stále se rozrůstajícího světa Yellowstone od scénáristy Taylora Sheridana, nominovaného na Oscara®. Nominantka na Oscara® Michelle Pfeiffer se představí v upřímné studii zármutku a lidského spojení, která sleduje rodinu z New Yorku v údolí řeky Madison v centrální části Montany. Franšíza Dexter bude i nadále těšit zapálené fanoušky původního seriálu prostřednictvím série Dexter: Resurrection, jejíž premiéra je plánována na závěr příštího roku. Seriál je návratem držitele Zlatého glóbu a ocenění SAG Michaela C. Halla do role, která ho proslavila.

Nově ohlášenými seriály, které se vrací na obrazovky a budou mít svou premiéru exkluzivně na SkyShowtime, jsou druhá řada úspěšného seriálu Poker Face s Natashou Lyonne v hlavní roli, třetí řada Gangs of London s Joem Colem a Sopé Děrísu a druhá řada dlouho očekávaného původního příběhu Yellowstone, 1923, s Harrisonem Fordem a Helen Mirren, která bude uvedena 10. března. Dalšími oblíbenci, kteří se vrací, jsou třetí řada psychologického hororového příběhu a drama o dospívání Yellowjackets, která bude mít premiéru 27. února, a Star Trek: Strange New Worlds, jenž se odehrává v době, kdy kapitán Christopher Pike řídil loď U.S.S. Enterprise.

SkyShowtime svým předplatitelům nabízí tu nejlepší zábavu od studií Paramount, NBCUniversal a Sky Studios. I díky tomu se rychle etablovala jako domov hollywoodských hitů a předních původních originálních titulů a poskytuje služby na míru pro diváky na více než 20 evropských trzích.

Začátkem nového roku se diváci můžou těšit na dva zbrusu nové SkyShowtime Original tituly, které jim přiblíží je zavedou hluboko do fascinujících příběhů ze skutečného života. Dokumentární seriál Schmeichel bude od 9. února vyprávět o vrcholech a pádech ikonického dánského fotbalisty Petera Schmeichela a mapovat tak neuvěřitelný vzestup ke slávě a úžasnou 22leté kariéru jednoho z největších brankářů všech dob.

SkyShowtime Original titul s názvem Recipe for Murder bude zkoumat případ, který plnil přední stránky novin a šokoval celý svět. Pětidílný dokumentární seriál od známého dokumentaristy Joseho Gomeze sleduje násilnou smrt kolumbijského chirurga Edwina Arriety, za níž je odpovědný 29letý budoucí šéfkuchař a syn jednoho z nejznámějších španělských herců, Daniela Sancha.

Původní SkyShowtime Original seriály, které musíte vidět, doplní také španělský psychothriller Shades (Matices), šestidílné drama o sériovém vrahovi s názvem Langer z polské produkce a druhá řada severské krimisérie Veronika, které budou mít premiéru v závěru roku 2025. Napínavý polský detektivní příběh Śleboda a španělská komedie Mamen Mayo budou uvedeny na všech trzích SkyShowtime 20. února a 27. února.

Milovníci filmů se mohou těšit na zajímavou řadu hollywoodských hitů, které budou na SkyShowtime uvedeny začátkem roku 2025, včetně Apartment 7A, který bude dispozici od 31. prosince, původního filmu Star Trek: Section 31 od 7. února, Já, padouch 4 od 10. února a MaXXXine od 16. února. K těm se později v průběhu roku připojí filmy Transformers Jedna a Úsměv 2.

Přesná data premiér některých titulů budou oznámena v roce 2025.

Chief Content Officer SkyShowtime Kai Finke uvedl: „ Co se týče výhledu do roku 2025, jsme přesvědčeni, že naše neustále se rozšiřující nabídka SkyShowtime bude i nadále nabízet širokou škálu výjimečné zábavy a přinášet našim členům zaručí ten nejúžasnější divácký zážitek. Od zbrusu nových exkluzivních seriálů s vynikajícím hereckým obsazením, jako například The Agency nebo dlouho očekávaný prequel Dexter: Original Sin, po strhující místní originály, jako jsou Schmeichel a Recipe for Murder, máme pro každého něco k objevování a vychutnání, včetně nezapomenutelné řady největšího rodinného kasovního trháku Já, padouch 4 .“

zdroj: SkyShowtime