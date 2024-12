Německá HD Plus od února navýší ceny o 16,5 %

22.12.2024 19:39

DNES!

Provozovatel německé televizní platformy HD Plus, která je nabízena přes satelit Astra na pozici 19,2°E a také přes internet, zvýší od února ceny předplatného. Zájemci o kvalitnější obraz privátních stanic tak budou muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Od 1. února 2025 zdraží HD Plus o 16,5 procenta. Cena předplatného se zvýší z dosavadních 6 eur na 6,99 eur měsíčně.

▲ Logo platformy HD+ (foto: HD+)

Vyšší ceny předplatného HD Plus budou sice platit od února, nicméně pokud si klient zaplatil službu HD Plus na rok nyní, bude vyšší ceny platit až po skončení stávajícího předplatného. Stejně tak to platí i pro klienty, kteří si již nyní pořídili předplacené kupony (za staré ceny) již nyní. Prodloužení předplatného je tak zatím vyjde za původní (stávající) ceny.

HD Plus zvyšuje ceny každé čtyři roky. Od 1.2.2017 stálo předplatné 5,75 eur měsíčně, od 1.3.2021 již 6 eur měsíčně a od 1.2.2025 bude stát zmíněných 6,99 eur měsíčně.

Vyšší ceny se propíší i do dalších produktů jako je HD+ satelitní karta, která od 1.2.2017 stála 75 eur, od 1.3.2021 již 79 eur a od 1.2.2025 ji zájemce s ročním přístupem k nabídce HD Plus pořídí za 89 eur.

Prodloužení HD+ na rok zákazník od 1.2.2017 pořídil za 70 eur, od 1.3.2021 za 75 eur a od 1.2.2025 to bude již za 85 eur.

Německé privátní televize vysílají volně pouze v klasickém SD rozlišení. HD signál považují za prémiovou službu, za kterou vybírají poplatky skrze zmíněnou platformu HD+.

zdroj: Digital Fernsehen