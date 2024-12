Nové pohádky bodovaly na ČT1

Reklama

TV program

20:10 Krakonošovo tajemství21:50 Policajt nebo rošťák23:35 Silvestr 197120:00 Fantomas kontra Scotland Yard21:45 Policajt v Africe23:35 Milenci a vrazi20:20 Řachanda22:30 Poslední samuraj01:25 Král Artuš: Legenda o meči20:15 Šíleně smutná princezna21:40 Indián23:30 Probudím se zase včera20:10 Honza málem králem22:05 Ženy sobě00:50 Michael20:05 Koncert Karla Gotta22:05 Vánoce s Ivetou23:10 Barrandovský Silvestr - To nejlepší I20:30 Sváko Ragan (1/3)21:40 Nedotknuteľní23:30 Hymna SR20:10 DNA popu: Beáta Dubasová20:40 DNA popu: Peter Nagy21:05 No Name Tour 202420:30 Horná Dolná VI. (9)21:35 Horná Dolná VI. (10)22:35 Partička20:15 Svatba upírů22:15 Nájemník23:55 Extrémní případy