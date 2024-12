Návrat Tele Tele na TV Nova

26.12.2024 15:32

DNES!

Televize Nova i v poslední den roku přinese Televizní noviny. Jsou v jiném duchu než po zbytek roku. Každoročně nabízejí divákům pohled „do kuchyně“ zpravodajství a zákulisí štábů oblíbených seriálů a pořadů.

Nejinak tomu bude i letos o Silvestra. Vedle porce přeřeknutí, zkažených klapek a momentů, kdy se herci na place "odbourají" a všeho toho, co se v průběhu roku tak trochu nepovedlo, se diváci mohou těšit i na jeden comeback. Po dlouhých sedmnácti letech se na jediný večer roku vrátí Tele Tele. Jak tato partička neřízených střel zamíchá silvestrovskými Televizními novinami, se diváci dozvědí 31. prosince od 19.30 hodin na TV Nova.

▲ Na Barandově v budově televize Nova se 11.prosince 2024 natačely Silvestrovské Tele Televizni noviny. (foto: Ondřej Dobiáš, TV Nova)

„ K silvestrovským oslavám tak trochu patří se na rok, co je za námi, podívat s humorem a nadhledem. Každoročně si proto na konci roku děláme legraci zejména sami ze sebe ,“ říká ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska a pokračuje: „ TV Nova letos slaví třicátiny, a proto i třicáté silvestrovské Televizní noviny mají být výjimečné. Myslím, že se nám povedlo připravit pro diváky obrovské překvapení. Nechci prozrazovat mnoho, ale bude to napínavé, zábavné, divoké. A co bude s Luckou a Reyem, to snad ani nebudu naznačovat .“

Dvojice Lucie Borhyová a Rey Koranteng patří k neodmyslitelným stálicím TV Nova. A budou to také oni, kdo diváky provede posledním vydáním Televizních novin. Nebo taky ne. Vysíláním totiž dost zatřese vpád legendární čtveřice ve složení Veronika Žilková, Michal Suchánek, Richard Genzer a Josef Carda.

„ Dát tuhle čtyřku po tak dlouhé době znovu dohromady, byť na jeden jediný den v roce, byl dlouho můj sen ,“ říká režisér a producent silvestrovských Televizních novin Michal Čoudek a dodává: „ Nebylo to snadné, každý z nich má diář nabitý k prasknutí. Možná proto to trvalo celých sedmnáct let. O to větší radost mám z toho, že se to povedlo zrovna letos, kdy slavíme kulatiny. Myslím, že se všichni máme na co těšit .“

Kromě zkažených klapek, přeřeků a mnohdy nechtěně vtipných situací z pořadů jako Na lovu, Ordinace v růžové zahradě 2, Ulice, Snídaně nebo z reportáží Televizních novin, které nevyšly úplně podle představ, se diváci dočkají i zásahu elitních policejních vyšetřovatelů - šéfa Specialistů majora Strouhala (Martin Dejdar); Dana Chládka z Expozitury (Robert Jašków), npor. Karly Marečkové z Ulice (Markéta Stehlíková), jimž zdatně sekunduje policejní eso, pochůzkář Zdeněk Godla. Průběhem večera zamíchá další legenda TV Nova - Ozzák a z terénu se přihlásí reportér Jakub Kohák.