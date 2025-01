Mistři medicíny potřetí. Úspěšná série na ČT2 pokračuje

02.01.2025 16:42

DNES!

Úspěšný seriál Mistři medicíny se v lednu vrací na obrazovky. Divákům nabídne třináct portrétů špičkových českých lékařů a lékařek z celé republiky, dramatické momenty z operačních sálů i silné lidské příběhy vyléčených pacientů. Cyklus bude ve vysílání téměř tři měsíce - od 8. ledna do 2. dubna 2025 - každou středu od 21:30 hodin na ČT2.

„ Před několika lety mě oslovili producent Přemysl Pražský a režisér Viktor Polesný s námětem seriálu o předních českých lékařích a lékařkách. Česká televize projevila o Mistry medicíny zájem. První řadu cyklu jsme začali vysílat v listopadu 2020, díky pozitivnímu ohlasu diváků jsme pokračovali druhou sérií vysílanou od ledna 2023, nyní předkládáme veřejnosti třetí sérii. Výběr lékařů byl ve všech případech náročný, protože zajímavých, schopných a obětavých osobností je mnohonásobně více, než jsme vůbec mohli obsáhnout ,“ říká kreativní producentka rozsáhlého projektu Mistři medicíny Alena Müllerová a dodává: „ Těší nás, že má náš seriál v rámci vysílání ČT2 stabilně velmi dobrou sledovanost a diváky je kladně hodnocen především po stránce kvality a spokojenosti .“

V režii jednotlivých dílů se střídají Kamila Vondrová, Viktor Polesný a Oskar Reif. Diváky i tentokrát nechají nahlédnout do odborné praxe i soukromí špičkových českých lékařů a lékařek. Před kamerou se tentokrát objeví například emeritní přednosta ORL FN Motol Jan Betka, primářka pneumologie Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Magdalena Popelková, dětská onkoložka a expertka na paliativní péči z pražské motolské nemocnice Lucie Hrdličková, či kardiolog a zakladatel kardiologického oddělení Nemocnice České Budějovice Ladislav Pešl.

▲ Mistři medicíny III., prof. MUDr. Jiří Froněk (foto: Česká televize, Karel Šuster)

„ Rozhodující není jenom osobnost, ale především její příběh. Způsob života, zájmy, slabosti, koníčky, životní styl, který je často stejně náročný jako u špičkových sportovců. Osobní historie. A také samozřejmě obor, se kterým se díky zvědavosti chci seznámit a seznámit s ním diváka. Některé vztahy, které při téhle práci v mém životě vzniknou, jsou nesmírně cenné a obohacující i po konci natáčení ,“ říká jeden z trojice režisérů Mistrů medicíny Viktor Polesný o tom, jaká jsou jeho kritéria výběru lékařů a lékařek pro natáčení dokumentu.

A čím je podle režiséra divácky atraktivní prostředí nemocnic, ordinací a operačních sálů? „ Pohybujme se s kamerou v prostředí, kam se každý z nás jednou, v nemalých úzkostech, dostane, a zároveň na sálech, kde už o sobě neví. Prostě lékařské prostředí má v sobě zvláštní genius loci, něco, čeho se bojíme a zároveň nás to přitahuje ,“ vysvětluje Polesný. A na otázku, zda ho coby režiséra přitahují dramatické momenty na sále, říká: „ Adrenalinové momenty tady asi jsou, ale především mi imponuje velká koncentrace celého týmu, souhra, profesionalita. Je to v ostrém kontrastu se světem, který nás obklopuje. Tady se do poslední chvíle bojuje o každý lidský život. Bez ohledu na čas, únavu nebo bolavá záda .“

Jednotlivé díly televizního cyklu mají 26 minut. V současnosti jsou všechny odvysílané části k dispozici v iVysílání, mezi nimi také příběhy fyzioterapeuta Pavla Koláře, kardiochirurga Jana Pirka, plicního chirurga Roberta Lischkeho, neurochirurga Vladimíra Beneše, urologa Marka Babjuka, kardiologa Josefa Veselky nebo infektoložky Hany Roháčové.

S dvaceti lékaři a lékařkami, kteří se v seriálu dosud objevili - a v nové řadě objeví -, se lze setkat také prostřednictvím nové knihy Mistři medicíny, souboru knižních rozhovorů, který právě vyšel v Edici ČT. Během natáčení televizního cyklu vznikly stovky hodin natočeného materiálu. Tvůrcům bylo líto, že se mnoho inspirativních myšlenek a osobních výpovědí do jednotlivých dílů nevešlo, na něco zase naopak nebyl čas se zeptat. Kniha tak není přepisem, ani záznamem televizního cyklu, nabízí nový plnohodnotný obsah. Například rozhovory s oční mikrochirurgyní Drahomírou Barákovou, anestezioložkou a paliatričkou Kateřinou Rusinovou, onkologem a lékařským genetikem Markem Svobodou, internistkou a geriatričkou Evou Topinkovou, spondylochirurgem Janem Štulíkem, psychiatry Jánem Praškem a Martinem Andersem, onkogynekoložkou Danielou Fischerovou, chirurgem Tomášem Šebkem, neuroložkou a specialistkou na roztroušenou sklerózu Evou Kubala Havrdovou, transplantačním chirurgem Jiřím Froňkem, kardiochirurgem Janem Vojáčkem, ortopedem Janem Bartoníčkem a internistou Martinem Matějovičem. Rozhovory vedli zkušení novináři Renata Kalenská, Blanka Kubíková, Jolana Matějková, Jaroslav Veis a Alena Müllerová, která je zároveň editorkou celé knihy.

zdroj: ČT