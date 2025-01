TV Prima dokončila natáčení druhé série seriálu Hrdina

23.01.2025 14:55

Televize Prima v těchto dnech dokončila natáčení druhé série seriálu Hrdina s Janem Nedbalem v hlavní roli. Adam Hrdina bude opět v osmi dílech rozplétat kriminální případy a řešit si své vlastní osobní problémy.

Hrdina je plný akce, kriminálních případů a sarkastického humoru. Adam se snaží pomáhat lidem v nouzi, i když to často znamená riskovat svůj život. Seriál je protkaný nevyřešenou minulostí Adama, kterou bude postupně odhalovat. „ Na place jsme strávili téměř sto natáčecích dní. Bude pro mě trochu těžké si zvyknout, že budu nosit i jiné oblečení než to, co má Adam. Byla to výborná práce a zaslechl jsem, že se seriál lidem líbí. Jsem rád ,“ vzpomínal na práci Jan Nedbal.

▲ Druhá série seriálu Hrdina (foto: Zuzana Panská, FTV Prima)

Druhá série bude mít opět osm dílů a velkou změnou hlavní hrdina neprojde. „ Poručík Hrdina se v pokračování drasticky nezmění. Podle toho, jak budou diváci reagovat na druhou řadu, možná se napíše i třetí ,“ usmívá se herec - i nad otázkou, jak bude pokračovat vztah Hrdiny se státní zástupkyní Lucií v podání Kristýny Bokové. „ Nemůžu říct vůbec nic, co bude mezi těmi dvěma, ale prozradím, že s Kristýnou je velká zábava. Je radost s ní točit, má vždy skvělou energii a já se tím snažím inspirovat .“

Diváci si tuhle dvojici oblíbili a reakce se dostaly až přímo k nim. „ Ano, diváci mi psali a ptali se, zda bude pokračování. I moje babička se mě ptala a je hezké, že mě může vídat alespoň v televizi, když není tolik času. Musím říct, že jsem potkal i dva reálné policisty, kteří mi řekli, že se dívají - a prý to hrajeme v únosné míře. Prý to docela sedí, za to jsem rád ,“ prozrazuje herec a dodává, že policisté a profíci jsou vždy na natáčení.

„ Je skvělé, že se můžu naučit něco nového a zajímavého. Jak snímat otisky, pohybovat se na místě činu... “ Sám Jan Nedbal přiznává, že k policejní práci má respekt, ale kdyby si on mohl vybrat, raději by se stal hasičem. „ Kdybych pomáhal lidem, tak jako hasič, ne policista .“

O tom, kdy Hrdina vstoupí na obrazovky, bude televize Prima včas informovat.

zdroj: FTV Prima